Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de febrero de 2026

COMENZÓ SEGUNDA POSTULACIÓN AL FUAS 2026: REVISA PLAZOS Y BENEFICIOS DISPONIBLES

El proceso estará abierto hasta el 12 de marzo y permite acceder a gratuidad, becas y créditos para la educación superior.

fuas

Este jueves 12 de febrero se inició el segundo periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, según informó la Subsecretaria de Educación Superior. El proceso estará dirigido a estudiantes que no participaron en la convocatoria anterior, así como a quienes buscan optar a un beneficio de mayor cobertura o renovar el que ya poseen. 


La postulación se extenderá hasta las 14:00 horas del jueves 12 de marzo. Posteriormente, el 16 de abril se publicará la información de nivel socioeconómica. Posteriormente, el 27 de mayo se conocerán los resultados de asignación y, desde esa misma fecha hasta el 11 de junio, se abrirá el periodo de apelación.

El trámite se realiza exclusivamente en www.fuas.cl o a través del Portal de Beneficios de Estudiantiles. No se requiere ClaveÚnica. Una vez dentro, el postulante debe completar sus antecedentes personales y los de su grupo familiar, incluyendo ingresos. Tras enviar el formulario, el sistema enviará un comprobante al correo electrónico registrado.

​A través del FUAS se puede acceder a beneficios como gratuidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario, Crédito con Garantía Estatal (CAE) y diversas becas, entre ellas Nuevo Milenio, Bicentenario, Juan Gómez Millas, Excelencia Académica, Vocación de Profesor y apoyos para estudiantes en situación de discapacidad, entre otros. Desde Magallanes, el llamado es a revisar plazos y requisitos con anticipación para no quedar fuera de este proceso clave para financiar estudios superiores en 2026.

Foto Senadis

SENADIS ANUNCIA BECA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MAGALLANES LOGRA 13 PODIOS EN LA COPA TRILOGÍA DEL AGUA 2026

Leer Más

La delegación regional destacó en pruebas de aguas abiertas disputadas en mar y río, consolidando su presencia competitiva en el sur del país.

La delegación regional destacó en pruebas de aguas abiertas disputadas en mar y río, consolidando su presencia competitiva en el sur del país.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 4
nuestrospodcast
fuas

COMENZÓ SEGUNDA POSTULACIÓN AL FUAS 2026: REVISA PLAZOS Y BENEFICIOS DISPONIBLES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
fuas

COMENZÓ SEGUNDA POSTULACIÓN AL FUAS 2026: REVISA PLAZOS Y BENEFICIOS DISPONIBLES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
carabineros

DETIENEN A CONDUCTOR TRAS HALLAR DOSIS DE MARIHUANA EN FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
sismo natales

SISMO DE MAGNITUD 4,4 ML FUE PERCIBIDO EN LA MADRUGADA EN PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250