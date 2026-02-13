COMENZÓ SEGUNDA POSTULACIÓN AL FUAS 2026: REVISA PLAZOS Y BENEFICIOS DISPONIBLES

Este jueves 12 de febrero se inició el segundo periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, según informó la Subsecretaria de Educación Superior. El proceso estará dirigido a estudiantes que no participaron en la convocatoria anterior, así como a quienes buscan optar a un beneficio de mayor cobertura o renovar el que ya poseen.

​

La postulación se extenderá hasta las 14:00 horas del jueves 12 de marzo. Posteriormente, el 16 de abril se publicará la información de nivel socioeconómica. Posteriormente, el 27 de mayo se conocerán los resultados de asignación y, desde esa misma fecha hasta el 11 de junio, se abrirá el periodo de apelación.

​

El trámite se realiza exclusivamente en www.fuas.cl o a través del Portal de Beneficios de Estudiantiles. No se requiere ClaveÚnica. Una vez dentro, el postulante debe completar sus antecedentes personales y los de su grupo familiar, incluyendo ingresos. Tras enviar el formulario, el sistema enviará un comprobante al correo electrónico registrado.



​A través del FUAS se puede acceder a beneficios como gratuidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario, Crédito con Garantía Estatal (CAE) y diversas becas, entre ellas Nuevo Milenio, Bicentenario, Juan Gómez Millas, Excelencia Académica, Vocación de Profesor y apoyos para estudiantes en situación de discapacidad, entre otros. Desde Magallanes, el llamado es a revisar plazos y requisitos con anticipación para no quedar fuera de este proceso clave para financiar estudios superiores en 2026.

