SEREMI DE EDUCACIÓN INFORMA SOBRE AVANCES EN FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, BENEFICIOS ESTUDIANTILES Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, se refirió a distintos avances y temas de interés para la comunidad educativa de Magallanes y la Antártica Chilena.

En primer lugar, destacó la importancia de la formación técnica en la región, señalando que estudiantes de Educación Técnico Profesional se están capacitando para certificarse ante el desarrollo de nuevas industrias en Magallanes. El programa es impulsado por el OTIC CChC, la Asociación Gremial de Hidrógeno Verde, la ONG Canales y empresas privadas, con el propósito de formar capital humano pertinente a las necesidades del entorno productivo regional.

Asimismo, informó sobre la tercera asignación de beneficios estudiantiles, donde más de 5 mil estudiantes magallánicos recibieron gratuidad este 2025. En total, 5.956 beneficios fueron entregados en la región, considerando Gratuidad, Becas y Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Finalmente, Aguilera resaltó la histórica inversión en infraestructura en la Escuela Croacia, la cual permitirá el retorno a la jornada escolar completa. La iniciativa significó una inversión de $299 millones de pesos, representando un hito en la mejora de espacios educativos en la región.

