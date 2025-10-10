Punta Arenas,
10 de octubre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ATENDIÓ 23 EMERGENCIAS POR FUERTES RACHAS DE VIENTO

​Los equipos municipales se desplegaron durante la noche en distintos puntos de la ciudad para atender caídas de árboles, cortes eléctricos y voladuras de techos.

BALANCE DE EMERGENCIAS (2)

Con ráfagas que superaron los 105 kilómetros por hora, Punta Arenas enfrentó en las últimas horas una compleja jornada marcada por múltiples emergencias. La Municipalidad activó su plan de contingencia y desplegó 23 funcionarios en ocho vehículos, quienes trabajaron hasta altas horas de la madrugada para atender los llamados que ingresaron a la línea 800 800 134.

El alcalde Claudio Radonich informó que se registraron 23 emergencias, entre ellas ocho árboles caídos o con ramas desganchadas, varios cercos y techumbres dañadas, además de cortes de electricidad y problemas en el alumbrado público. "El viento se mantuvo más tiempo del previsto, hasta cerca de las tres de la mañana, pero pudimos dar respuesta a todos los llamados. La ciudad resistió bien y nuestros equipos estuvieron operativos en todos los rincones", señaló.

Entre los hechos más relevantes se registró un incendio en el sector de Agua Fresca, donde una pareja joven resultó damnificada. "Nuestros funcionarios de Dideco ya tomaron contacto con ellos para entregar apoyo social", precisó Radonich.

El director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, indicó que la mayoría de los llamados correspondió a voladuras de techos, caída de cercos y problemas eléctricos. "Nuestros equipos trabajan 24/7 y se mantendrán con turnos reforzados, porque las rachas continuarán durante los próximos días. Contamos con cuatro patrullas disponibles para responder de inmediato ante cualquier emergencia", explicó.

En tanto, el encargado de Alumbrado Público, Cristian Loyola, detalló que hubo 13 sectores afectados por cortes eléctricos y que se reportaron ocho casos de cables sueltos, los cuales fueron derivados a la empresa Edelmag. "Durante la noche atendimos una luminaria colgante en calle Julián Fox, que representaba un alto riesgo de caída. Hoy continuamos revisando los puntos informados", afirmó.

Asimismo, se registraron fallas en cinco semáforos y dos señaléticas dañadas por efecto del viento, todas ya reparadas o retiradas para su reposición.

El alcalde Radonich destacó el compromiso de los equipos municipales y reiteró el llamado a la comunidad a asegurar techumbres y cercos cuando las condiciones lo permitan. "Punta Arenas está acostumbrada al viento, pero cuando sopla desde direcciones poco comunes puede sentirse más fuerte. Lo importante es evitar exponerse y centralizar los reportes en nuestra línea 800 800 134, para coordinar mejor los recursos", concluyó.

Durante la madrugada, todos los dispositivos de salud municipal funcionaron con normalidad, pese a la alta demanda por cuadros respiratorios estacionales. Para este viernes se esperan nuevas ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y chubascos débiles en la capital regional.

RT 7

cosammiraflores

COSAM MIRAFLORES FORTALECE LA SALUD MENTAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y EL CONTACTO CON LA COMUNIDAD

violacionantartica

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO EFECTIVO A AUTOR DE VIOLACIÓN EN TERRITORIO ANTÁRTICO

