Punta Arenas,
9 de enero de 2026

SEREMI DE ENERGÍA SERGIO CUITIÑO A JÓVENES MAGALLÁNICOS: "LOS INVITO A ACERCARSE A CARRERAS DEL SECTOR"

​En este sentido, la cartera del ramo llamó a visitar el sitio Elige Energía e informarse sobre las carreras del sector, que requerirá entre 12.000 y más de 27.000 nuevos trabajadores y trabajadoras en los próximos años.

seremienergiajovenes

 En el contexto del proceso de selección de una carrera de educación superior para el año 2026, el Ministerio de Energía hizo un llamado a los jóvenes egresados de enseñanza media que aún no deciden su futuro académico, a orientarse a través del sitio web https://eligeenergia.cl que reúne todas las carreras técnicas y profesionales del sector energético, un ámbito clave para el desarrollo sostenible del país y con alta proyección laboral en los próximos años.

"Creemos que los jóvenes son fundamentales para la transición energética de Chile. Hoy necesitamos su talento, creatividad y compromiso para seguir avanzando hacia un desarrollo energético más sostenible e inclusivo en un campo con muchas oportunidades reales de empleo", señaló el Seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño.

QUÉ ES ELIGE ENERGÍA

En este sentido, Cuitiño detalló que el programa de Capital Humano del ministerio desarrolló la plataforma Elige Energía, que reúne a más de 150 actores clave del sector, incluyendo gremios, empresas, universidades, institutos y liceos de todo el país, integrando visiones de la industria desde una perspectiva descentralizada e interseccional, del sector público y del ámbito formativo, con el objetivo de diseñar programas, becas y oportunidades laborales ajustadas a las necesidades de cada región.

Asimismo, el Ministerio de Energía está abordando la inserción laboral y la participación femenina en un campo tradicionalmente dominado por hombres a través de la iniciativa Energía más Mujer.

"Invito a las y los jóvenes a mirar el mundo de la energía como un sector dinámico, con oportunidades reales y desafíos que necesitan del involucramiento de las nuevas generaciones", subrayó el Seremi Cuitiño.

La transición energética que impulsa Chile, orientada a la descarbonización de la matriz energética al 2050 y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, requiere contar con capital humano preparado para enfrentar desafíos como la expansión de las energías renovables, la electromovilidad, el almacenamiento energético y el desarrollo del hidrógeno verde.

DATA DEL SECTOR

Según las estimaciones del Estudio de Fuerza Laboral del Sector Energía, elaborado por el Ministerio de Energía, el país necesitará entre 12.000 y más de 27.000 nuevos trabajadores y trabajadoras con perfiles técnico-profesionales y universitarios en los próximos años.

El programa de Capital Humano del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, actualmente se encuentra trabajando en la actualización de los perfiles profesionales del sector y del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional en Energía, con el objetivo de asegurar que la formación académica responda a las necesidades reales de la industria.

Además, está en curso una actualización de los perfiles profesionales del sector, especialmente de las áreas que hoy surgen como espacios para el crecimiento y desarrollo del país, como almacenamiento, hidrógeno verde y electromovilidad.

 

SEREMI DE SALUD REFUERZA PREVENCIÓN DE HANTAVIRUS, MAREA ROJA Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN TERMINAL DE BUS SUR

