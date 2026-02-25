GLACIARES, BALLENAS Y PINGÜINOS: SIETE experiencias imperdibles para este 2026 EN LA PATAGONIA AUSTRAL

Si hay un lugar en el mundo donde la naturaleza todavía manda, es la Patagonia Austral. Este 2026 se proyecta como el año para descubrirla en su versión más intensa: glaciares milenarios, ballenas en libertad, pingüinos a pocos metros y paisajes que parecen de otro planeta.​



Navegación a Isla Magdalena e Isla Marta: el reino de los pingüinos

​

La clásica navegación desde Punta Arenas permite acercarse al Monumento Natural Los Pingüinos, hogar de miles de pingüinos magallánicos, donde los visitantes desembarcan durante una hora para recorrer la colonia junto a un guía. Luego, si el clima lo permite, el viaje continúa hacia Isla Marta para observar a centenares de lobos marinos, además de cormoranes y gaviotas australes.

​

"En la navegación a Isla Marta y Magdalena la conexión es cercana, pero profundamente respetuosa. Desde el inicio, entendemos esta experiencia como una instancia de educación ambiental. Antes de cada desembarco o aproximación, explicamos que estamos navegando en un ecosistema protegido, donde la fauna es la protagonista y nosotros solo visitantes", dice Juan Pablo Solo de Zaldívar, gerente de operaciones de Solo Expediciones. Una experiencia cercana, emocionante y profundamente respetuosa con el ecosistema.​



Ruta de los Glaciares - Fiordo de Agostini



Un full day que recorre el Estrecho de Magallanes hasta llegar al Seno de Agostini, donde se observan más de siete glaciares colgantes. La navegación entre montañas y canales patagónicos, ofrece una de las postales más sobrecogedoras de la región. La experiencia comienza en Bahía Carrera, para navegar por el histórico Estrecho de Magallanes, siguiendo la ruta de la primera circunnavegación realizada en el mundo.​



Durante el recorrido se observan el Faro San Isidro y el imponente Cabo Froward, donde destaca la Cruz de los Mares, símbolo del punto más austral del continente americano. La travesía continúa hacia el Parque Nacional Alberto de Agostini, permitiendo admirar varios glaciares y la majestuosidad del Monte Sarmiento. Un final de película, terminar el tour con un brindis de whisky y hielo milenario frente a un paisaje glaciar.

​

Full Day Ballenas y Glaciares



La travesía recorre una de las zonas más remotas y prístinas del Estrecho de Magallanes, donde destacan maravillas naturales como Cabo Froward -el punto más austral del continente-, glaciares y ballenas jorobadas, delfines australes y pingüinos magallánicos. La combinación majestuosa y natural en el Seno Helado y la inmensidad del Estrecho de Magallanes, produce una conexión muy auténtica con la Patagonia.​



"La experiencia es profundamente transformadora. No es solo una excursión, es un encuentro con la naturaleza en su estado más puro. Cuando los pasajeros navegan por el Parque Marino Francisco Coloane y ven aparecer una ballena en su entorno natural, el silencio que se genera a bordo es muy impactante", señala Juan Pablo Solo de Zaldívar, gerente de operaciones de Solo Expediciones. Asombro, emoción y una conexión profunda con la Patagonia.



Kayak con ballenas en el Parque Marino Francisco Coloane

​

Una aventura para quienes buscan adrenalina y contacto directo con la naturaleza. Remar junto a ballenas jorobadas en uno de los ecosistemas marinos más prístinos del planeta es una experiencia sin igual. La aventura arranca muy temprano, saliendo desde el punto de encuentro para recorrer 50 km al sur de Punta Arenas. Desde allí, comienza esta experiencia única con una navegación hasta el punto donde se bajan los kayaks para remar en plena naturaleza patagónica.

​

Una vez en el agua, se tendrá la oportunidad de paddlear junto a las majestuosas ballenas jorobadas que visitan la zona durante la temporada. Y eso es solo el comienzo: dentro del Parque Marino Francisco Coloane se podrán observar lobos marinos, petreles, cormoranes, delfines australes y muchas otras especies. Una vivencia íntima, potente y absolutamente inolvidable.

​

Navegación por el Río Serrano hasta el glaciar Serrano

​

La experiencia consiste en una gran y cautivadora aventura que conecta los parques nacionales Torres del Paine y Bernardo O'Higgins navegando por el Río Serrano. Tras poco más de una hora, se llega al Parque Nacional Bernardo O'Higgins, donde se visita el glaciar Serrano. Luego se cruza el Fiordo de Última Esperanza para disfrutar un almuerzo típico patagónico.



​

"Lo que hace especial esta navegación es su carácter exclusivo. No es una ruta masiva; es una experiencia más íntima, donde el visitante puede contemplar el paisaje con calma, escuchar el viento, observar la fauna y sentir realmente la inmensidad del territorio. Esa sensación de estar recorriendo un corredor natural privilegiado, entre dos parques nacionales y frente al hielo milenario, es algo que muy pocos destinos en el mundo pueden ofrecer", dice Victoria Solo de Zaldívar, gerente general de Hotel del Paine. Ideal para quienes buscan paisajes imponentes, en un formato más íntimo y exclusivo.

​

Safari de fauna silvestre en Torres del Paine

​

Esta es una invitación a vivir una emocionante experiencia para descubrir la fauna silvestre de la Patagonia en su hábitat natural. El recorrido atraviesa el Parque Nacional Torres del Paine hasta llegar a la Estepa Patagónica, la zona más seca y abierta del parque, donde conviven los principales mamíferos de la región junto a una gran variedad de aves residentes y migratorias.​



Durante la excursión, hay recorridos por distintos sectores, tanto dentro como fuera del parque, en busca de pumas, guanacos y zorros, además de imponentes aves como cóndores, ñandúes, águilas y flamencos. Una perfecta aventura para amantes de la fotografía y la vida silvestre.​



Pesca con mosca en Torres del Paine

​

Disfrutar de la pesca en el Parque Nacional Torres del Paine es vivir una experiencia única en uno de los rincones más impresionantes del planeta. Más que una simple jornada de pesca, esta actividad se transforma en una verdadera exploración por los paisajes más salvajes de la Patagonia. Es una oportunidad única para pescadores que buscan tranquilidad, técnica y paisajes inolvidables.



La aventura comienza navegando por el río Serrano y recorriendo senderos poco transitados hasta llegar a ríos y lagunas rodeados de montañas y glaciares. En este entorno privilegiado, existe la posibilidad de capturar truchas marrones y arcoíris mientras se disfruta de un escenario natural incomparable. En modalidad Full Day o Half Day, es una experiencia que combina técnica, tranquilidad y paisajes inolvidables.







​

