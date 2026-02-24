Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL (DS 120): CÓMO FUNCIONA Y QUIÉNES PUEDEN POSTULAR EN MAGALLANES

El beneficio habitacional opera bajo modalidad de leasing y se mantiene vigente durante todo este 2026.

Viviendas 2025


El Estado mantiene activo el Subsidio DS120, un beneficio habitacional que permite acceder a una primera vivienda mediante el sistema de leasing habitacional. A diferencia de otros programas, no exige contar con ahorro previo en una libreta, lo que lo convierte en una alternativa para quienes no han podido reunir el monto inicial requerido en otras líneas de subsidio.

En regiones del extremo norte y sur, como Magallanes, el beneficio permite optar a viviendas de hasta 2.200 UF, ampliando el rango respecto a otras zonas del país. Es decir, el aporte puede alcanzar hasta los $27 millones y aplica tanto para viviendas nuevas como usadas. Está dirigido principalmente a personas que no califican para un crédito hipotecario tradicional, pero que sí pueden acreditar ingresos estables.

El subsidio DS120 se encuentra vigente durante todo 2026 y no contempla llamados masivos, ya que funciona de manera permanente a lo largo del año. Para familias de Magallanes que hoy destinan gran parte de sus ingresos al arriendo, este instrumento puede transformarse en una opción concreta para avanzar hacia la casa propia.​


¿Cómo funciona el Subsidio Leasing Habitacional?

El sistema opera bajo un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa. Durante el plazo acordado, la persona arrienda la vivienda mientras una parte del pago mensual se destina al precio final del inmueble. Una vez completado el valor prometido, se firma la compraventa y la vivienda pasa a ser propiedad del arrendatario.

El pago se compone de:

  • Subsidio estatal.

  • Aporte mensual del beneficiario (que incluye arriendo y abono al precio).

  • Aportes adicionales que el interesado pudiera realizar.

  • Otros cargos establecidos en el contrato, como seguros.

Aunque el sistema no exige ahorro previo obligatorio, la sociedad inmobiliaria puede solicitar un aporte contado inicial.


Requisitos generales para postular

  • Ser mayor de edad.

  • Estar inscrito en el Registro Único de Inscritos del SERVIU.

  • No ser propietario de vivienda (postulante y cónyuge).

  • No haber recibido anteriormente subsidios habitacionales del Estado.

  • Ser titular de una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento con Promesa de Compraventa.

  • No tener más de un contrato de este tipo vigente.

  • No pueden postular ambos cónyuges por separado.

La postulación es individual y la inscripción se realiza en la red OIRS SERVIU.


¿A quién está dirigido?

Está orientado a personas que hoy pagan arriendo, pero que no logran reunir el ahorro previo exigido por otros programas. El sistema permite avanzar hacia la propiedad de la vivienda utilizando el pago mensual como parte del financiamiento.

En regiones como Magallanes, donde el acceso a vivienda es un tema sensible para muchas familias, este instrumento se presenta como una alternativa para ingresar al mercado habitacional formal.


mediagua-moviles

NO DIGA MEDIAGUA: HOY LAS VIVIENDAS DE EMERGENCIA SON OTRA HISTORIA

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL (DS 120): CÓMO FUNCIONA Y QUIÉNES PUEDEN POSTULAR EN MAGALLANES

El beneficio habitacional opera bajo modalidad de leasing y se mantiene vigente durante todo este 2026.

El beneficio habitacional opera bajo modalidad de leasing y se mantiene vigente durante todo este 2026.

Turistas Torres del Paine

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

Imagen fondo elecciones
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Viviendas 2025

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL (DS 120): CÓMO FUNCIONA Y QUIÉNES PUEDEN POSTULAR EN MAGALLANES

Carlos Sánchez, Presidente regional Partido Libertario

PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO LIBERTARIO: "QUEREMOS QUE AL NUEVO GOBIERNO LE VAYA BIEN, PERO ESTÁ PARTIENDO MAL"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

PS 1

AGENCIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA SUSPENDE PARQUE SOLAR COMUNITARIO