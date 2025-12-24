Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de diciembre de 2025

“ES UN MUY MAL ‘REGALO DE NAVIDAD’ PARA MAGALLANES“: DIPUTADO CARLOS BIANCHI DENUNCIÓ NUEVA SUSPENSIÓN DE SUBSIDIO A TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE

​El diputado Bianchi fue enfático: “El subsidio al cabotaje no es un privilegio, es una compensación mínima por vivir en una zona extrema. Esto ni siquiera debería ponerse en discusión”.

diputadobianchi

​El diputado independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, manifestó su más absoluto rechazo a la nueva suspensión del subsidio al cabotaje del combustible que abastece a la región, transporte que en este caso realiza la empresa COPEC, calificando la decisión como un golpe directo al costo de la vida y una señal inaceptable de centralismo.

 
El parlamentario recordó que esta situación ya se había intentado anteriormente, generando una fuerte reacción regional que obligó a las autoridades a reconsiderar la medida. “Esto ya lo vivimos. Ya lo advertimos. Y hoy, increíblemente, vuelven a insistir con la misma lógica de castigar a Magallanes”, señaló.

 
El diputado Bianchi fue enfático: “El subsidio al cabotaje no es un privilegio, es una compensación mínima por vivir en una zona extrema. Esto ni siquiera debería ponerse en discusión”.

 
La suspensión del subsidio impacta directamente en el precio de los combustibles, afectando de manera transversal a las familias, al transporte, a los servicios básicos y a toda la actividad productiva regional. “Aquí no estamos hablando de números en un escritorio, estamos hablando del bolsillo de las personas y del funcionamiento completo de la región”, recalcó.

 
El diputado emplazó directamente al Gobierno y a las autoridades sectoriales responsables, señalando que “no se puede gobernar Magallanes desde Santiago sin entender su realidad. Jugar con el subsidio al cabotaje es jugar con la dignidad de una región completa”.

 
Finalmente, Carlos Bianchi exigió una rectificación inmediata:

 
“Este es un muy mal ‘regalo de Navidad’ para Magallanes. El Gobierno debe corregir ahora esta decisión y restablecer el subsidio sin excusas ni dilaciones. Magallanes merece respeto y certezas, no improvisaciones”.

 
El parlamentario advirtió que continuará utilizando todas las instancias políticas y públicas para defender a la región, señalando que la paciencia de Magallanes se agota cuando el Estado insiste en desconocer sus propias obligaciones con los territorios extremos.


islmagallanes

ISL MAGALLANES FORTALECE COORDINACIÓN EN SALUD LABORAL CON RECORRIDOS TÉCNICOS JUNTO A REDSALUD

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

Leer Más

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

SEGURIDAD MUNICIPAL POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO (3)
nuestrospodcast
deteccion mosca de la fruta2

SAG ÚLTIMA ESPERANZA INTERCEPTA OPORTUNAMENTE LARVAS DE MOSCA DE LA FRUTA EN CONTROL FRONTERIZO CERRO DOROTEA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
diputadobianchi

“ES UN MUY MAL ‘REGALO DE NAVIDAD’ PARA MAGALLANES“: DIPUTADO CARLOS BIANCHI DENUNCIÓ NUEVA SUSPENSIÓN DE SUBSIDIO A TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mistralibropatagonia

GABRIELA MISTRAL Y SU AVENTURA EN LA PATAGONIA: EL LIBRO QUE REVELA EL LADO MENOS CONOCIDO DE LA POETA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”