“ES UN MUY MAL ‘REGALO DE NAVIDAD’ PARA MAGALLANES“: DIPUTADO CARLOS BIANCHI DENUNCIÓ NUEVA SUSPENSIÓN DE SUBSIDIO A TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE

​El diputado independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, manifestó su más absoluto rechazo a la nueva suspensión del subsidio al cabotaje del combustible que abastece a la región, transporte que en este caso realiza la empresa COPEC, calificando la decisión como un golpe directo al costo de la vida y una señal inaceptable de centralismo.



El parlamentario recordó que esta situación ya se había intentado anteriormente, generando una fuerte reacción regional que obligó a las autoridades a reconsiderar la medida. “Esto ya lo vivimos. Ya lo advertimos. Y hoy, increíblemente, vuelven a insistir con la misma lógica de castigar a Magallanes”, señaló.



El diputado Bianchi fue enfático: “El subsidio al cabotaje no es un privilegio, es una compensación mínima por vivir en una zona extrema. Esto ni siquiera debería ponerse en discusión”.



La suspensión del subsidio impacta directamente en el precio de los combustibles, afectando de manera transversal a las familias, al transporte, a los servicios básicos y a toda la actividad productiva regional. “Aquí no estamos hablando de números en un escritorio, estamos hablando del bolsillo de las personas y del funcionamiento completo de la región”, recalcó.



El diputado emplazó directamente al Gobierno y a las autoridades sectoriales responsables, señalando que “no se puede gobernar Magallanes desde Santiago sin entender su realidad. Jugar con el subsidio al cabotaje es jugar con la dignidad de una región completa”.



Finalmente, Carlos Bianchi exigió una rectificación inmediata:



“Este es un muy mal ‘regalo de Navidad’ para Magallanes. El Gobierno debe corregir ahora esta decisión y restablecer el subsidio sin excusas ni dilaciones. Magallanes merece respeto y certezas, no improvisaciones”.



El parlamentario advirtió que continuará utilizando todas las instancias políticas y públicas para defender a la región, señalando que la paciencia de Magallanes se agota cuando el Estado insiste en desconocer sus propias obligaciones con los territorios extremos.





