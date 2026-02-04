Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUERTO NATALES PROHÍBE REINGRESO A CHILE A TURISTA ISRAELÍ POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

​El tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento, imponiendo además una donación de $2 millones a Bomberos de Última Esperanza por hechos ocurridos en enero en el parque nacional.

natales audiencia 23 2026 multa por infraccion ley de bosques torres del paine

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó este miércoles 4 de febrero la suspensión condicional del procedimiento en contra de un turista de nacionalidad israelí, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de uso de fuego en lugar expresamente prohibido, hecho ocurrido en enero al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

En la audiencia de salida alternativa, correspondiente a la causa Rol 23-2026, la magistrada Marianela Chacur Benítez resolvió imponer al imputado la prohibición absoluta de reingresar a Chile por un período de tres años, además de la obligación de donar $2.000.000 al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, recursos que deberán ser destinados a los voluntarios de la comuna de Torres del Paine.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2026, cuando el imputado fue sorprendido fumando en el sendero de trekking conocido como Circuito “O”, específicamente en el tramo comprendido entre el Campamento Serón y la Guardería Coirón de CONAF, sector donde el uso de fuego se encuentra estrictamente prohibido debido al alto riesgo de incendios forestales.

Tras ser detectado por personal de CONAF, el turista fue expulsado del parque y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía, iniciándose la investigación penal correspondiente. Durante la audiencia, y a solicitud de la defensa —sin oposición del Ministerio Público—, el tribunal resolvió no revelar públicamente el nombre ni mostrar el rostro del imputado.

Desde el ámbito judicial se reiteró que el cumplimiento íntegro de las condiciones impuestas es requisito para mantener suspendido el procedimiento, en un contexto regional marcado por la prevención de incendios y la protección de uno de los principales patrimonios naturales de Magallanes.


MÁS DE 10 MIL PERSONAS REUNIERON LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE

