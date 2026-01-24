Punta Arenas,
24 de enero de 2026

UNIDOS POR ÑUBLE Y BIOBÍO CONVOCA A TRANSMISIÓN NACIONAL SOLIDARIA

Los principales canales de televisión del país se unirán en una transmisión solidaria para recaudar fondos y apoyar a las familias afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío.

Unidos por Ñuble y Biobio

Durante este domingo 25 de enero, la televisión chilena se unirá en una transmisión solidaria llamada Unidos por Ñuble y Biobío, organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), con el objetivo de recaudación de fondos e ir en ayuda directa de las familias que han perdido todo producto de la emergencia.

El evento tendrá un bloque de tres horas, comenzando desde las 18:00 hrs y finalizando a las 21:00 hrs y se transmitirá por los canales de La Red, TV+, Mega, Chilevisión y Canal 13, uniéndose en una sola señal con el objetivo de visibilizar la emergencia y canalizar la ayuda necesaria para las familias damnificadas.

Entre los animadores confirmados del evento estará José Miguel Viñuela en TV+, en TVN los encargados de la animación serán María Luisa Godoy y Rafael Venegas; por parte de Chilevisión son Julián Elfenbein y Patricio Angulo. En la transmisión en MEGA, los animadores serán Carmen Gloria Arroyo y Rodrigo Sepúlveda y, finalmente, por la señal de Canal 13, quienes animarán el evento serán Francisco Saavedra y Samuel Rojas.

La iniciativa también contará con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, las cuales estarán encargadas de gestionar y distribuir la ayuda recolectada. Entre las instituciones confirmadas se encuentran Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, TECHO-Chile, Hogar de Cristo y Movidos x Chile.

La transmisión busca reforzar una sensación de unidad nacional. En medio de la pérdida y el dolor, el país se unirá con el objetivo de levantar Biobío y Ñuble tras el golpe que dejaron los incendios en la zona.

Unidos por Ñuble y Biobio

UNIDOS POR ÑUBLE Y BIOBÍO CONVOCA A TRANSMISIÓN NACIONAL SOLIDARIA

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PROYECTO INTERNACIONAL POLARIN CONCLUYE EXITOSA PRIMERA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA DESDE MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

MUNDO GEEK EPISODIO 2

MUNDO GEEK ANALIZA EL REGRESO DE SILENT HILL Y LOS RUMORES DE REMAKES EN RESIDENT EVIL

Almorzando con Checho

SAR MAGALLANES ES LLAMADO A APOYAR EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

