UNIDOS POR ÑUBLE Y BIOBÍO CONVOCA A TRANSMISIÓN NACIONAL SOLIDARIA

Durante este domingo 25 de enero, la televisión chilena se unirá en una transmisión solidaria llamada Unidos por Ñuble y Biobío, organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), con el objetivo de recaudación de fondos e ir en ayuda directa de las familias que han perdido todo producto de la emergencia.

El evento tendrá un bloque de tres horas, comenzando desde las 18:00 hrs y finalizando a las 21:00 hrs y se transmitirá por los canales de La Red, TV+, Mega, Chilevisión y Canal 13, uniéndose en una sola señal con el objetivo de visibilizar la emergencia y canalizar la ayuda necesaria para las familias damnificadas.

Entre los animadores confirmados del evento estará José Miguel Viñuela en TV+, en TVN los encargados de la animación serán María Luisa Godoy y Rafael Venegas; por parte de Chilevisión son Julián Elfenbein y Patricio Angulo. En la transmisión en MEGA, los animadores serán Carmen Gloria Arroyo y Rodrigo Sepúlveda y, finalmente, por la señal de Canal 13, quienes animarán el evento serán Francisco Saavedra y Samuel Rojas.

La iniciativa también contará con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, las cuales estarán encargadas de gestionar y distribuir la ayuda recolectada. Entre las instituciones confirmadas se encuentran Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, TECHO-Chile, Hogar de Cristo y Movidos x Chile.

La transmisión busca reforzar una sensación de unidad nacional. En medio de la pérdida y el dolor, el país se unirá con el objetivo de levantar Biobío y Ñuble tras el golpe que dejaron los incendios en la zona.