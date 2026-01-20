20 de enero de 2026
INCENDIOS FORESTALES: COANIQUEM LLAMA A ACTUAR DE INMEDIATO ANTE UNA QUEMADURA Y PONE A DISPOSICIÓN SU WHATSAPP SOS
Comunicado de prensa.
Frente a los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, COANIQUEM advierte que las quemaduras provocadas por el fuego, el calor extremo, las brasas y las superficies calientes requieren atención inmediata y acciones correctas en los primeros minutos, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, la institución —dedicada a la rehabilitación gratuita e integral de niños, niñas y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices— intensificó su campaña “Donde hubo fuego, brasas y cenizas quedan”, con el objetivo de alertar a la comunidad sobre los riesgos que persisten incluso después de que el fuego ha sido controlado.
“Cuando ocurre una quemadura, cada minuto cuenta. Una acción incorrecta o una demora puede agravar seriamente la lesión y dejar secuelas para toda la vida. Hoy, con incendios activos y zonas afectadas, es fundamental que las personas sepan cómo actuar de inmediato, no minimicen ninguna quemadura y sigan estrictamente las instrucciones de la autoridad”, enfatizó Orlando Flores, Director Académico, de Extensión e Investigación de COANIQUEM.
¿Cómo actuar durante un incendio?
COANIQUEM recomienda:
Protegerse del humo y de las llamas: agacharse, gatear y buscar una salida segura.
Cubrir nariz y boca con un paño o toalla húmeda para evitar inhalar humo.
No manipular objetos calientes ni intentar cruzar zonas con fuego activo.
Mantener a niños y niñas alejados de áreas de riesgo.
¿Qué hacer ante un incendio?
No tocar objetos, brasas o superficies que estuvieron expuestas al fuego, ya que pueden mantenerse calientes por horas o incluso días.
Evitar que niños y niñas circulen por zonas recientemente quemadas.
En labores de remoción de escombros, usar siempre guantes, ropa de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.
Nunca utilizar líquidos inflamables para reavivar fuego ni para limpiar terrenos.
Primeros auxilios: actuar rápido puede marcar la diferencia
Ante una quemadura, COANIQUEM recalca que se debe:
Retirar de inmediato la ropa que cubre la zona afectada, solo si no está adherida a la piel.
Si la quemadura es mayor al tamaño de tres manos extendidas de la persona afectada, acudir de inmediato a un servicio de urgencia, sin aplicar tratamientos caseros.
Si la quemadura es menor a tres manos, aplicar agua fría de la llave durante 20 minutos continuos.
Si no es posible usar agua corriente, aplicar paños limpios humedecidos, renovándolos constantemente hasta completar los 20 minutos.
Cubrir luego la lesión con una tela limpia y seca, sin presionar.
COANIQUEM advierte no aplicar hielo, cremas, pomadas ni remedios caseros, ya que estas prácticas pueden empeorar la lesión.
Canal de apoyo permanente
Ante cualquier duda o situación de riesgo, COANIQUEM mantiene activo su WhatsApp SOS COANIQUEM, canal de orientación gratuita y permanente para quemaduras, disponible las 24 horas, todos los días, en el número +56 9 3431 9987 (solo mensajes, no recibe llamadas).
En medio de esta emergencia, COANIQUEM hace un llamado urgente a extremar las medidas de cuidado, a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, y a actuar con rapidez y responsabilidad ante cualquier quemadura.
La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.
