20 de enero de 2026

INCENDIOS FORESTALES: COANIQUEM LLAMA A ACTUAR DE INMEDIATO ANTE UNA QUEMADURA Y PONE A DISPOSICIÓN SU WHATSAPP SOS

Comunicado de prensa.

coaniquem

​Frente a los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, COANIQUEM advierte que las quemaduras provocadas por el fuego, el calor extremo, las brasas y las superficies calientes requieren atención inmediata y acciones correctas en los primeros minutos, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.

 
En este contexto, la institución —dedicada a la rehabilitación gratuita e integral de niños, niñas y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices— intensificó su campaña “Donde hubo fuego, brasas y cenizas quedan”, con el objetivo de alertar a la comunidad sobre los riesgos que persisten incluso después de que el fuego ha sido controlado.

 
“Cuando ocurre una quemadura, cada minuto cuenta. Una acción incorrecta o una demora puede agravar seriamente la lesión y dejar secuelas para toda la vida. Hoy, con incendios activos y zonas afectadas, es fundamental que las personas sepan cómo actuar de inmediato, no minimicen ninguna quemadura y sigan estrictamente las instrucciones de la autoridad”, enfatizó Orlando Flores, Director Académico, de Extensión e Investigación de COANIQUEM.

 
¿Cómo actuar durante un incendio?

 
COANIQUEM recomienda:

 
Protegerse del humo y de las llamas: agacharse, gatear y buscar una salida segura.
Cubrir nariz y boca con un paño o toalla húmeda para evitar inhalar humo.
No manipular objetos calientes ni intentar cruzar zonas con fuego activo.
Mantener a niños y niñas alejados de áreas de riesgo.

 
¿Qué hacer ante un incendio?

 
No tocar objetos, brasas o superficies que estuvieron expuestas al fuego, ya que pueden mantenerse calientes por horas o incluso días.
Evitar que niños y niñas circulen por zonas recientemente quemadas.
En labores de remoción de escombros, usar siempre guantes, ropa de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.
Nunca utilizar líquidos inflamables para reavivar fuego ni para limpiar terrenos.

 
Primeros auxilios: actuar rápido puede marcar la diferencia

 
Ante una quemadura, COANIQUEM recalca que se debe:

 
Retirar de inmediato la ropa que cubre la zona afectada, solo si no está adherida a la piel.
Si la quemadura es mayor al tamaño de tres manos extendidas de la persona afectada, acudir de inmediato a un servicio de urgencia, sin aplicar tratamientos caseros.
Si la quemadura es menor a tres manos, aplicar agua fría de la llave durante 20 minutos continuos.
Si no es posible usar agua corriente, aplicar paños limpios humedecidos, renovándolos constantemente hasta completar los 20 minutos.
Cubrir luego la lesión con una tela limpia y seca, sin presionar.

 
COANIQUEM advierte no aplicar hielo, cremas, pomadas ni remedios caseros, ya que estas prácticas pueden empeorar la lesión.

 
Canal de apoyo permanente

 
Ante cualquier duda o situación de riesgo, COANIQUEM mantiene activo su WhatsApp SOS COANIQUEM, canal de orientación gratuita y permanente para quemaduras, disponible las 24 horas, todos los días, en el número +56 9 3431 9987 (solo mensajes, no recibe llamadas).

 
En medio de esta emergencia, COANIQUEM hace un llamado urgente a extremar las medidas de cuidado, a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, y a actuar con rapidez y responsabilidad ante cualquier quemadura.

MUNICIPIO HABILITA NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO POR INCENDIOS EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

MUNICIPIO HABILITA NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO POR INCENDIOS EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

ejercitoincendiosforestales

EJÉRCITO SE DESPLIEGA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD ANTE INCENDIOS EN BÍOBÍO Y ÑUBLE

incendios-forestales

INCENDIOS: CIFRA DE FALLECIDOS SE MANTIENE EN 19 Y HAY MÁS DE 320 VIVIENDAS DESTRUIDAS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Barranco-Amarillo-pescadores artesanales

SERNAPESCA PUBLICA NÓMINAS FINALES DE CADUCIDAD EN EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL Y ABRE PROCESO DE RECLAMACIONES

