INCENDIOS FORESTALES: COANIQUEM LLAMA A ACTUAR DE INMEDIATO ANTE UNA QUEMADURA Y PONE A DISPOSICIÓN SU WHATSAPP SOS

​Frente a los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, COANIQUEM advierte que las quemaduras provocadas por el fuego, el calor extremo, las brasas y las superficies calientes requieren atención inmediata y acciones correctas en los primeros minutos, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.



En este contexto, la institución —dedicada a la rehabilitación gratuita e integral de niños, niñas y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices— intensificó su campaña “Donde hubo fuego, brasas y cenizas quedan”, con el objetivo de alertar a la comunidad sobre los riesgos que persisten incluso después de que el fuego ha sido controlado.



“Cuando ocurre una quemadura, cada minuto cuenta. Una acción incorrecta o una demora puede agravar seriamente la lesión y dejar secuelas para toda la vida. Hoy, con incendios activos y zonas afectadas, es fundamental que las personas sepan cómo actuar de inmediato, no minimicen ninguna quemadura y sigan estrictamente las instrucciones de la autoridad”, enfatizó Orlando Flores, Director Académico, de Extensión e Investigación de COANIQUEM.



¿Cómo actuar durante un incendio?



COANIQUEM recomienda:



Protegerse del humo y de las llamas: agacharse, gatear y buscar una salida segura.

Cubrir nariz y boca con un paño o toalla húmeda para evitar inhalar humo.

No manipular objetos calientes ni intentar cruzar zonas con fuego activo.

Mantener a niños y niñas alejados de áreas de riesgo.



¿Qué hacer ante un incendio?



No tocar objetos, brasas o superficies que estuvieron expuestas al fuego, ya que pueden mantenerse calientes por horas o incluso días.

Evitar que niños y niñas circulen por zonas recientemente quemadas.

En labores de remoción de escombros, usar siempre guantes, ropa de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Nunca utilizar líquidos inflamables para reavivar fuego ni para limpiar terrenos.



Primeros auxilios: actuar rápido puede marcar la diferencia



Ante una quemadura, COANIQUEM recalca que se debe:



Retirar de inmediato la ropa que cubre la zona afectada, solo si no está adherida a la piel.

Si la quemadura es mayor al tamaño de tres manos extendidas de la persona afectada, acudir de inmediato a un servicio de urgencia, sin aplicar tratamientos caseros.

Si la quemadura es menor a tres manos, aplicar agua fría de la llave durante 20 minutos continuos.

Si no es posible usar agua corriente, aplicar paños limpios humedecidos, renovándolos constantemente hasta completar los 20 minutos.

Cubrir luego la lesión con una tela limpia y seca, sin presionar.



COANIQUEM advierte no aplicar hielo, cremas, pomadas ni remedios caseros, ya que estas prácticas pueden empeorar la lesión.



Canal de apoyo permanente



Ante cualquier duda o situación de riesgo, COANIQUEM mantiene activo su WhatsApp SOS COANIQUEM, canal de orientación gratuita y permanente para quemaduras, disponible las 24 horas, todos los días, en el número +56 9 3431 9987 (solo mensajes, no recibe llamadas).



En medio de esta emergencia, COANIQUEM hace un llamado urgente a extremar las medidas de cuidado, a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, y a actuar con rapidez y responsabilidad ante cualquier quemadura.

