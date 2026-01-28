MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS EXTIENDE CAMPAÑA SOLIDARIA Y MANTIENE ACTIVOS PUNTOS DE ACOPIO HASTA EL 29 DE ENERO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la asistente social del municipio de Punta Arenas, Patricia Saldivia, informó a la ciudadanía sobre el desarrollo de la segunda etapa de ayuda solidaria impulsada por el municipio para apoyar a las personas afectadas por los incendios que han golpeado al norte del país.

Saldivia informó que esta segunda etapa de recolección se extenderá hasta este jueves 29 de enero, manteniéndose habilitados tres puntos de acopio en la comuna. Estos corresponden al Mall Espacio Urbano, con horario de 10:00 a 20:00 horas; Zona Franca, de 11:00 a 20:00 horas; y DIDECO, ubicada en Avenida Independencia 826, donde la recepción se realiza entre las 08:00 y las 17:00 horas.

Respecto a los aportes que se están recibiendo, se indicó que la campaña contempla agua, alimentos no perecibles, artículos de aseo y alimentos para mascotas, aclarando que no se recibe ropa en esta etapa del proceso.

Finalmente, desde el municipio se reiteró el llamado a la comunidad de Punta Arenas a seguir colaborando dentro de los plazos establecidos, reforzando el mensaje de apoyo y empatía hacia las familias que atraviesan una compleja situación producto de los incendios.

​



​

