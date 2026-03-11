TRES MUJERES DE MAGALLANES ROMPEN BARRERAS DE GÉNERO Y TRANSFORMAN SU VIDA GRACIAS A CURSOS DE SENCE

​En el marco del Día Internacional de la Mujer, SENCE Magallanes, comparte tres relatos de mujeres que, gracias a los cursos del SENCE, cambiaron su destino y demostraron que nunca es tarde para reinventarse.



Elvira Chaura Nauto, madre de tres hijos, encontró en SENCE la puerta de entrada al mundo laboral, a sus 43 años se dijo que cambiaría sus historia. “Hice el curso de Guardia de Seguridad en EDUCAP, a través del SENCE. Gracias a eso pude desarrollarme, yo era dueña de casa. A raíz de mi trabajo como guardia, saqué mi cuarto medio académico y ahí me di cuenta de que podía seguir estudiando”, recuerda con orgullo. De dueña de casa pasó a guardia de seguridad y luego a Técnico de Nivel Superior en Enfermería, demostrando que con esfuerzo y apoyo se puede construir un futuro distinto para la familia.



Rosa Bahamonde Vidal, madre de seis hijos y hoy Electricista Certificada clase D Domiciliaria por ChileValora, rompió estereotipos en un oficio tradicionalmente masculino, le costó mucho hacerse espacio al inicio, a veces, fue rechazada por algunos clientes al darse cuenta de que era mujer. “Yo insto a más mujeres a que se animen a hacer lo que quieren hacer”, dice con orgullo. Su historia es la de una mujer que convirtió la desconfianza inicial en reconocimiento y éxito, siendo premiada como “Mujer Pionera” por su aporte en derribar barreras de género.



“El hecho de que Sence me haya dado la oportunidad de hacer el curso de Electricidad, fue importante, porque gracias a eso, hoy día soy una electricista calificada SEC, empecé con ganas de tener un oficio para poder arreglar mi casa, me gustó y hasta el día de hoy, que ya son 9 años desde que obtuve mi certificado, sigo ejerciendo, tengo clientes y tengo trabajo”, detalló Rosa.



María Graciela Bilbao Alvarado, conductora profesional de ambulancia del SAMU, técnico en enfermería y a punto de ser paramédico en el mismo servicio, persiguió un sueño que parecía imposible. Un día vio pasar una ambulancia y se dijo, “yo la voy a conducir”, de ese momento en adelante trabajó para conseguir ese objetivo, mientras planificaba la ruta, se topó con el SENCE, donde pudo realizar totalmente gratis el curso de conducción profesional Clase A2, lo que le permitiría llegar a la meta. “Chicas no duden de sus capacidades, atrévanse, pierdan el miedo”, aconseja. Su determinación la llevó a manejar vehículos de emergencia y a crecer profesionalmente en un entorno mayoritariamente masculino.



Transversalización de Género en SENCE



En busca de la transversalización, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la capacitación y empleabilidad, reconociendo y abordando las brechas de género en el mercado laboral chileno; el SENCE ha impulsado diversas medidas para avanzar hacia ese camino.



Todos los programas de capacitación contemplan un módulo transversal de Género, con énfasis en los oficios masculinizados. Además, se entrega un aporte en dinero a las personas alumnas, mujeres y hombres, que estén al cuidado de menores de 6 años o de personas con dependencia.



En materia de empleo, en el año 2025 el SENCE lanza el Manual de Orientaciones y Buenas Prácticas de Género en los Procesos de Intermediación Laboral del SENCE, que es una herramienta para integrar la perspectiva de género en los procesos de intermediación laboral.



A lo largo de estos años, el trabajo interinstitucional con servicios como Sernameg, Fosis y Sercotec, se ha incrementado con miras a trabajar en la autonomía económica de las mujeres.



Esto se ha traducido en que desde el año 2022 se están realizando alrededor de 4 cursos por año de Emprendimiento en la región, abarcando a alrededor de 320 personas, de las que, en promedio, un 80% son mujeres.



Mientras que, para el año 2025 el 69,8%, vale decir, 7 de cada 10 personas que ingresaron a la oficina de SENCE Magallanes fueron mujeres.



