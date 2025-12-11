TRANSPORTE GRATUITO PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

La Región de Magallanes contará con una amplia red de servicios gratuitos de transporte para facilitar la participación ciudadana en la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre de 2025. Los recorridos incluyen rutas terrestres y marítimas para zonas urbanas y rurales, asegurando conectividad en todo el territorio. A continuación, el detalle por comuna.

Punta Arenas



Habrá servicios desde y hacia El Andino, Leñadura, Pampa Redonda, Llau Llau, Agua Fresca y San Juan–Fundo San Fernando, con salidas programadas durante toda la jornada. Los puntos de partida incluyen Cruce Guardería Conaf, Parada Rural Mina Loreto, Leñadura, Pampa Redonda y retenes rurales. Los horarios se distribuyen entre las 7:00 y las 21:30 horas, dependiendo del tramo.

Natales



Se dispondrán traslados hacia Seno Obstrucción, Huertos Familiares, Villa Dorotea y Villa Renoval, con retornos durante el día. Los servicios terrestres parten desde el terminal rodoviario, pueblito artesanal y paradas rurales. Además, habrá transporte marítimo entre Natales y Punta Daro ch, con salidas programadas en ambos sentidos entre las 10:30 y las 17:30 horas.

Porvenir



Porvenir ofrecerá rutas hacia Bahía Chilota, San Sebastián y Cerro Sombrero, con múltiples horarios de ida y retorno. También se contemplan servicios desde Cerro Sombrero hacia Punta Arenas y viceversa. La comunidad contará con salidas desde el municipio, biblioteca, Carabineros y Casa de la Cultura, asegurando cobertura continua durante el día.

Primavera y Timaukel



Primavera tendrá recorridos entre Porvenir y Cerro Sombrero, además de rutas hacia Punta Arenas. En Timaukel, se habilitarán traslados entre Porvenir, Cameron y la Escuela Pampa Guanaco, con servicios durante la mañana y la tarde. Los puntos de encuentro incluyen oficinas municipales y escuelas rurales.

Torres del Paine



Los habitantes de Torres del Paine contarán con transporte entre Natales, Cerro Castillo, Cerro Guido, Villa Serrano y Villa Monzino. Los buses circularán entre las 8:30 y las 18:00 horas, con salidas desde el terminal rodoviario y paradas locales en cada villa.

Cabo de Hornos



En Puerto Williams, la comuna dispondrá de servicios terrestres hacia Puerto Navarino y Caleta Eugenia, además de un sistema marítimo coordinado con las comunidades de Bahía Douglas, Puerto Toro y Kanasaka. Los horarios marítimos se definirán en conjunto con las localidades, permitiendo flexibilidad según condiciones climáticas.

San Gregorio y Laguna Blanca



San Gregorio tendrá salidas desde Punta Arenas hacia Villa Punta Delgada y retornos durante la tarde. Laguna Blanca dispondrá de buses entre Villa Tehuelches y Punta Arenas con salidas establecidas a las 9:00, 12:00, 14:00 y 18:00 horas.

Río Verde



Río Verde contará con una combinación de transporte terrestre y marítimo. Las rutas incluyen Estancia Secundino, Estancia Lina, Estancia Río Pinto y Punta Arenas, con viajes durante todo el día. El servicio marítimo conectará Isla Riesco con Villa Posomb y en horarios continuos entre las 7:15 y las 20:00 horas.

