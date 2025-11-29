Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

SENADOR BIANCHI PROPONE "LEY MAYOL" PARA REGULAR ENCUESTAS ELECTORALES PARA EVITAR MANIPULACIÓN DE VOTANTES INDECISOS

​ El parlamentario presentó un proyecto de ley que busca establecer marcos regulatorios a estos instrumentos con el fin de entregar información real a los electores

El senador Karim Bianchi presentó un proyecto de ley, que tiene por objetivo regular la transparencia, metodología y publicidad de los estudios de opinión sobre intención de voto electoral, para así garantizar el derecho a que los votantes reciban información fidedigna.

Esta iniciativa surge desde la preocupación de que estos instrumentos sean utilizados para la manipulación de los electores y no influir en quienes se mantienen indecisos.

La aplicación de esta idea consiste en que cada empresa o casa de estudios dedicada a las encuestas presente un Depósito Digital donde se especifique el detalle de la metodología utilizada en la medición, quién es el solicitante y financista, la muestra a estudiar, el margen de error y las preguntas a realizar.

Además, incluye un artículo que prohíbe la difusión de resultados que no cuenten con el debido registro.

El senador Bianchi indicó que *"a este proyecto de ley lo bautizaremos como la Ley Mayol o Ley Cosa Nostra, ya que buscamos evitar la difusión de encuestas que finalmente no se sabe como se hicieron ni cómo se llegaron a los resultados publicados, como vimos en la primera vuelta que La Cosa Nostra y otras estuvieron lejísimos de acertar."*

Además, añadió que *"es impresentable que encuestas que presenten un margen de error tan alto, más del 30% algunas, sean validadas como serias y divulgadas a la comunidad influenciándolos con datos y resultados de origen cuestionable."*

Finalmente, este proyecto fija multas de 100 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales y la prohibición de publicar nuevas encuestas por el resto del periodo electoral en curso para quienes no cumplan las condiciones.


