SENADOR BIANCHI PROPONE "LEY MAYOL" PARA REGULAR ENCUESTAS ELECTORALES PARA EVITAR MANIPULACIÓN DE VOTANTES INDECISOS

​ El senador Karim Bianchi presentó un proyecto de ley, que tiene por objetivo regular la transparencia, metodología y publicidad de los estudios de opinión sobre intención de voto electoral, para así garantizar el derecho a que los votantes reciban información fidedigna.



​ Esta iniciativa surge desde la preocupación de que estos instrumentos sean utilizados para la manipulación de los electores y no influir en quienes se mantienen indecisos.



​ La aplicación de esta idea consiste en que cada empresa o casa de estudios dedicada a las encuestas presente un Depósito Digital donde se especifique el detalle de la metodología utilizada en la medición, quién es el solicitante y financista, la muestra a estudiar, el margen de error y las preguntas a realizar.



​ Además, incluye un artículo que prohíbe la difusión de resultados que no cuenten con el debido registro.



​ El senador Bianchi indicó que *"a este proyecto de ley lo bautizaremos como la Ley Mayol o Ley Cosa Nostra, ya que buscamos evitar la difusión de encuestas que finalmente no se sabe como se hicieron ni cómo se llegaron a los resultados publicados, como vimos en la primera vuelta que La Cosa Nostra y otras estuvieron lejísimos de acertar."*



​ Además, añadió que *"es impresentable que encuestas que presenten un margen de error tan alto, más del 30% algunas, sean validadas como serias y divulgadas a la comunidad influenciándolos con datos y resultados de origen cuestionable."*



​ Finalmente, este proyecto fija multas de 100 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales y la prohibición de publicar nuevas encuestas por el resto del periodo electoral en curso para quienes no cumplan las condiciones. ​

