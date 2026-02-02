SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ANUNCIA QUE ACTUARÁ COMO INDEPENDIENTE Y SE DESVINCULA DEL FUTURO GOBIERNO

El senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, informó públicamente su decisión de desvincularse del futuro Gobierno y ejercer sus funciones parlamentarias como independiente, fuera de bancada, tras manifestar su profunda decepción por el trato otorgado a los parlamentarios del sector y a la representatividad regional.

En una declaración pública, el legislador calificó como inaceptable que, en un proyecto de gobierno que respaldó, se hayan adoptado decisiones sin participación regional, mencionando específicamente la designación de delegados provinciales sin consulta a la zona y el retiro de candidaturas propuestas para el cargo de Delegado Regional, las que —según indicó— correspondían a profesionales de reconocida trayectoria.

El senador sostuvo que estas decisiones responderían a negociaciones políticas realizadas sin conocimiento de los parlamentarios de la región, incluyendo acuerdos con sectores ajenos a su sector político, lo que habría permitido el veto a nombres propuestos desde Magallanes. A su juicio, estas prácticas afectan la confianza, la cohesión política y el respeto institucional hacia la región.

“Considero una falta de respeto institucional y personal pretender gobernar Magallanes ignorando a sus representantes electos”, señaló el parlamentario, agregando que no puede validar una forma de hacer política basada en acuerdos cerrados y exclusiones.

Finalmente, Alejandro Kusanovic afirmó que su lealtad seguirá estando con la Región de Magallanes y con principios de ética política, anunciando que continuará su labor legislativa como senador independiente. En su declaración, expresó además un llamado a que el futuro Gobierno cuente con la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos venideros.