Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

SENADOR BIANCHI PROPONE REGULAR Y SANCIONAR LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN MEDIOS DIGITALES: "LA CORTE SUPREMA LAS DECLARÓ UNA ACTIVIDAD ILEGAL"

​El parlamentario esgrime que la presencia descontrolada de estos sitios fomenta la ludopatía y al no estar reguladas propician el lavado de activos.

senadorbianchi

​El senador Karim Bianchi ingresó un proyecto de ley que tiene por objetivo regular y sancionar la promoción de casas de apuestas en medios digitales.

 
"Esta iniciativa surge a raíz de la inacción que ha tenido el Estado frente a este tema. Es importante que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena que las empresas de telecomunicaciones deben impedir su difusión al ser una actividad ilícita", argumentó el parlamentario.

 
Bianchi alude a que existen varios riesgos en la difusión de estas plataformas que repercutirían en la salud de las personas y que aumentan el riesgo de la seguridad financiera y posibles vínculos con el crimen organizado.

 
Para Bianchi "estas páginas exponen a la población a enfermedades como la ludopatía, lo que puede derivar en problemas familiares y mentales para los afectados. Además, la falta de regulación de estos sitios cuyas casas matrices no están en el país propician vacíos legales que facilitaría el lavado de activos."

 
Finalmente, la propuesta fija una sanción que varía entre las quinientas y mil Unidades Tributarias Mensuales para quienes difundan, promuevan o publiciten el acceso a páginas de juegos de azar.

senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC ANALIZA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “KAST VA A SALIR CON UN PORCENTAJE MUY ALTO, PERO ESO SIGNIFICA TAMBIÉN UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD”

HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

hifongcanales
MINVU - Operativo de recuperación de vivienda_1

SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

Futuros Docentes IA

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA

mistralantartica

BAHÍA GABRIELA MISTRAL: BAUTIZAN ZONA DE LA ANTÁRTICA EN HONOR A LA POETA A 80 AÑOS DEL NOBEL

DSC01935

CONSUMO DE ALCOHOL ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO EN 30 AÑOS Y MARIHUANA EN ADOLESCENTES LLEGA A MÍNIMO HISTÓRICO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA