SENADOR BIANCHI PROPONE REGULAR Y SANCIONAR LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN MEDIOS DIGITALES: "LA CORTE SUPREMA LAS DECLARÓ UNA ACTIVIDAD ILEGAL"

​El senador Karim Bianchi ingresó un proyecto de ley que tiene por objetivo regular y sancionar la promoción de casas de apuestas en medios digitales.



"Esta iniciativa surge a raíz de la inacción que ha tenido el Estado frente a este tema. Es importante que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena que las empresas de telecomunicaciones deben impedir su difusión al ser una actividad ilícita", argumentó el parlamentario.



Bianchi alude a que existen varios riesgos en la difusión de estas plataformas que repercutirían en la salud de las personas y que aumentan el riesgo de la seguridad financiera y posibles vínculos con el crimen organizado.



Para Bianchi "estas páginas exponen a la población a enfermedades como la ludopatía, lo que puede derivar en problemas familiares y mentales para los afectados. Además, la falta de regulación de estos sitios cuyas casas matrices no están en el país propician vacíos legales que facilitaría el lavado de activos."



Finalmente, la propuesta fija una sanción que varía entre las quinientas y mil Unidades Tributarias Mensuales para quienes difundan, promuevan o publiciten el acceso a páginas de juegos de azar.



