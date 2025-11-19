19 de noviembre de 2025
SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE INCLUIR MÉDICOS ONCÓLOGOS PARA MAGALLANES EN LA LEY DE PRESUPUESTO: "LA SALUD PÚBLICA ESTÁ MALTRATANDO A NUESTRA GENTE"
El parlamentario acusó que los pacientes en la región no están siendo atendidos oportunamente ni recibiendo los tratamientos correspondientes.
El Senador Karim Bianchi calificó de "inhumana" la calidad de la salud oncológica en Magallanes y anunció que exigirá que dentro de la Ley de Presupuestos 2026 se incluya la llegada de médicos de esta especialidad para la zona.
"Lo que pasa en Magallanes no puede continuar así. Los pacientes están recibiendo tratamientos tardíos e indignos y no están siendo atendidos de forma oportuna", indicó Bianchi. Además, agregó que "la salud pública de Magallanes está maltratando a la gente con cáncer porque están haciendo rondas con médicos que tienen cero pertenencia con el paciente."
Finalmente, el senador invitó a quienes están siendo realizando un tratamiento y no estén siendo atendidos correctamente o hayan sufrido reiterados atrasos de horas, a que le hagan llegar los antecedentes para interponer un recurso de protección.
TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”
"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.
