DONACIÓN DE SANGRE SE VUELVE CLAVE PARA CIRUGÍAS Y URGENCIAS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la tecnóloga médica del Hospital Clínico de Magallanes, Constanza Araya Álvarez, informó a la ciudadanía sobre la situación actual del stock de glóbulos rojos en la región y realizó un llamado a la comunidad a informarse y acercarse a los Bancos de Sangre disponibles en Punta Arenas y Puerto Natales.

Desde el Servicio de Salud Magallanes se enfatizó la importancia de la donación de sangre para garantizar la atención de pacientes en estado crítico, urgencias médicas y procedimientos quirúrgicos impostergables, destacando que la participación activa de la comunidad es fundamental para mantener operativa la red asistencial.

Asimismo, se recordó a la comunidad los requisitos básicos para donar sangre, los que incluyen tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud, haber comido en las últimas cinco horas, haber dormido al menos cinco horas y portar la cédula de identidad al momento de la donación.

También se reiteraron las principales contraindicaciones, entre las que se consideran embarazo reciente, consumo de alcohol o marihuana en las últimas 12 horas, enfermedades cardiovasculares, antecedentes de cáncer, transfusiones recientes, consumo de drogas ilegales, infecciones como VIH, hepatitis B o C, HTLV I/II o Chagas, tatuajes o piercings recientes, intervalos insuficientes desde la última donación, múltiples parejas sexuales recientes y viajes fuera de Chile durante el último año.

Las personas interesadas pueden solicitar hora en el Banco de Sangre a través del número +56 9 3941 9804 vía WhatsApp. El proceso de donación tiene una duración aproximada de 30 minutos y una sola donación puede salvar hasta tres vidas.

