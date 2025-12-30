Punta Arenas,
30 de diciembre de 2025

DONACIÓN DE SANGRE SE VUELVE CLAVE PARA CIRUGÍAS Y URGENCIAS EN MAGALLANES

Buenos días región.

bancodesangre

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la tecnóloga médica del Hospital Clínico de Magallanes, Constanza Araya Álvarez, informó a la ciudadanía sobre la situación actual del stock de glóbulos rojos en la región y realizó un llamado a la comunidad a informarse y acercarse a los Bancos de Sangre disponibles en Punta Arenas y Puerto Natales.

Desde el Servicio de Salud Magallanes se enfatizó la importancia de la donación de sangre para garantizar la atención de pacientes en estado crítico, urgencias médicas y procedimientos quirúrgicos impostergables, destacando que la participación activa de la comunidad es fundamental para mantener operativa la red asistencial.

Asimismo, se recordó a la comunidad los requisitos básicos para donar sangre, los que incluyen tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud, haber comido en las últimas cinco horas, haber dormido al menos cinco horas y portar la cédula de identidad al momento de la donación.

También se reiteraron las principales contraindicaciones, entre las que se consideran embarazo reciente, consumo de alcohol o marihuana en las últimas 12 horas, enfermedades cardiovasculares, antecedentes de cáncer, transfusiones recientes, consumo de drogas ilegales, infecciones como VIH, hepatitis B o C, HTLV I/II o Chagas, tatuajes o piercings recientes, intervalos insuficientes desde la última donación, múltiples parejas sexuales recientes y viajes fuera de Chile durante el último año.

Las personas interesadas pueden solicitar hora en el Banco de Sangre a través del número +56 9 3941 9804 vía WhatsApp. El proceso de donación tiene una duración aproximada de 30 minutos y una sola donación puede salvar hasta tres vidas.





SEREMI DE VIVIENDA DESTACA QUE MAGALLANES YA ALCANZÓ EL 200% DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DE PUNTA ARENAS A CONCEPCIÓN, PEPO ESTRADA CELEBRA 10 AÑOS DE LA FUENTE PENQUISTA: “UNA EMBAJADA GASTRONÓMICA DE LA REGIÓN”

OFICIALIZAN SALA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN PORVENIR COMO HITO EN PREVENCIÓN Y BIENESTAR COMUNITARIO

GUARDIAMARINAS LITORALES Y MARINEROS DE SERVICIO MILITAR REALIZARON VISITA PROFESIONAL A LA ALCALDÍA DE MAR “PASO TORTUSO” EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

EL AMIGO DE LA FAMILIA