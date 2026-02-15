INIA PUERTAS ABIERTAS EN NATALES ACERCÓ LA AGROECOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN A LA COMUNIDAD

Se desarrolló en Puerto Natales la jornada “INIA Puertas Abiertas”, instancia que permitió conocer en terreno el trabajo de investigación y extensión que impulsa el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en la región.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron el faro agroecológico, ubicado en el sector de huertos familiares, donde pudieron conocer a escala real distintas tecnologías y prácticas sustentables aplicables a huertos regionales: manejo eficiente del agua y cosecha de aguas lluvia, protección contra el viento, promoción de insectos benéficos para el control natural de plagas y cultivos adaptados a las condiciones de Magallanes.

Claudia Beatriz Mc Leod Bravo, investigadora de INIA, explicó que esta segunda versión de “Puertas Abiertas” en Natales tuvo como objetivo ampliar el alcance del trabajo institucional: “Es un día en que abrimos la unidad a toda la comunidad, no solo a los agricultores. Queremos dar a conocer qué estamos haciendo en agroecología, cuáles son los principales desafíos productivos de la región y qué herramientas concretas existen para enfrentarlos. Aquí pueden ver, en terreno, tecnologías y prácticas que pueden replicarse en sus propios huertos”.

La actividad también contó con la participación de agricultoras del segundo ciclo del programa TAS, quienes complementaron su proceso formativo en temáticas de suelo y producción sustentable, así como vecinos que visitaron por primera vez la unidad experimental.

Entre las asistentes, María Eugenia Muñoz destacó el valor práctico de la experiencia: “Es una experiencia muy enriquecedora, porque entrega herramientas concretas para producir en condiciones difíciles como las que tenemos en Natales. Es fundamental que exista una institución dedicada a investigar y, sobre todo, a difundir ese conocimiento. Nos permite aprender cómo cultivar en nuestra propia tierra y darle un valor agregado a lo que producimos”.

La actividad contó con la participación de la Seremi de Agricultura de Magallanes, Irene Ramírez Mérida, quien valoró el espacio como una oportunidad concreta para acercar la ciencia y la innovación a la comunidad, fortaleciendo el desarrollo productivo local: “En un territorio con condiciones climáticas desafiantes, es fundamental entregar herramientas concretas para producir de manera sustentable, optimizar el uso del agua y fortalecer la agroecología. Como Ministerio de Agricultura, valoramos profundamente este trabajo que conecta la investigación con las necesidades reales de nuestras agricultoras, agricultores y vecinos de la provincia.”

La jornada finalizó con la cosecha de parras rojas y negras, que tras ser pesadas fueron entregadas a las y los asistentes, cerrando así una actividad que combinó aprendizaje, participación ciudadana y producción local, reafirmando el compromiso de INIA y del Ministerio de Agricultura con el desarrollo sostenible de la provincia.



