Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de febrero de 2026

INIA PUERTAS ABIERTAS EN NATALES ACERCÓ LA AGROECOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN A LA COMUNIDAD

Con una activa participación de vecinos, agricultoras y jóvenes de la comuna. ​

WhatsApp Image 2026-02-12 at 16

Se desarrolló en Puerto Natales la jornada “INIA Puertas Abiertas”, instancia que permitió conocer en terreno el trabajo de investigación y extensión que impulsa el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en la región.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron el faro agroecológico, ubicado en el sector de huertos familiares, donde pudieron conocer a escala real distintas tecnologías y prácticas sustentables aplicables a huertos regionales: manejo eficiente del agua y cosecha de aguas lluvia, protección contra el viento, promoción de insectos benéficos para el control natural de plagas y cultivos adaptados a las condiciones de Magallanes.

Claudia Beatriz Mc Leod Bravo, investigadora de INIA, explicó que esta segunda versión de “Puertas Abiertas” en Natales tuvo como objetivo ampliar el alcance del trabajo institucional: “Es un día en que abrimos la unidad a toda la comunidad, no solo a los agricultores. Queremos dar a conocer qué estamos haciendo en agroecología, cuáles son los principales desafíos productivos de la región y qué herramientas concretas existen para enfrentarlos. Aquí pueden ver, en terreno, tecnologías y prácticas que pueden replicarse en sus propios huertos”.

La actividad también contó con la participación de agricultoras del segundo ciclo del programa TAS, quienes complementaron su proceso formativo en temáticas de suelo y producción sustentable, así como vecinos que visitaron por primera vez la unidad experimental.

Entre las asistentes, María Eugenia Muñoz destacó el valor práctico de la experiencia: “Es una experiencia muy enriquecedora, porque entrega herramientas concretas para producir en condiciones difíciles como las que tenemos en Natales. Es fundamental que exista una institución dedicada a investigar y, sobre todo, a difundir ese conocimiento. Nos permite aprender cómo cultivar en nuestra propia tierra y darle un valor agregado a lo que producimos”.

La actividad contó con la participación de la Seremi de Agricultura de Magallanes, Irene Ramírez Mérida, quien valoró el espacio como una oportunidad concreta para acercar la ciencia y la innovación a la comunidad, fortaleciendo el desarrollo productivo local: “En un territorio con condiciones climáticas desafiantes, es fundamental entregar herramientas concretas para producir de manera sustentable, optimizar el uso del agua y fortalecer la agroecología. Como Ministerio de Agricultura, valoramos profundamente este trabajo que conecta la investigación con las necesidades reales de nuestras agricultoras, agricultores y vecinos de la provincia.”

La jornada finalizó con la cosecha de parras rojas y negras, que tras ser pesadas fueron entregadas a las y los asistentes, cerrando así una actividad que combinó aprendizaje, participación ciudadana y producción local, reafirmando el compromiso de INIA y del Ministerio de Agricultura con el desarrollo sostenible de la provincia.


1771006699551-INDH-Magallanes-Reunion-Alcaldesa-Puerto-Natales-04-de-febrero-e1771006062261

INDH DE MAGALLANES RECORRE PUERTO NATALES PARA DAR A CONOCER OBSERVACIONES EN TERRENO SOBRE ACCESO A LA SALUD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DESARROLLA TALLERES INCLUSIVOS DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Leer Más

La iniciativa reunió a 50 participantes en espacios terapéuticos y formativos.


La iniciativa reunió a 50 participantes en espacios terapéuticos y formativos.


1
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2026-02-12 at 16

INIA PUERTAS ABIERTAS EN NATALES ACERCÓ LA AGROECOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN A LA COMUNIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
WhatsApp Image 2026-02-12 at 16

INIA PUERTAS ABIERTAS EN NATALES ACERCÓ LA AGROECOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN A LA COMUNIDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Chapuzón Kids 51

POR UN CHAPUZÓN KIDS SEGURO: ARMADA DE CHILE SE DESPLEGÓ EN LA COSTANERA DEL ESTRECHO DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fuas

COMENZÓ SEGUNDA POSTULACIÓN AL FUAS 2026: REVISA PLAZOS Y BENEFICIOS DISPONIBLES