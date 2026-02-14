Punta Arenas,
14 de febrero de 2026

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST) CIERRE AÑO 2025 INGRESO AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Registra 366.642 ingresos. ​

WhatsApp Image 2026-02-12 at 09

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) informa que, hace una semana, recibió las cifras oficiales de ingreso correspondientes al año 2025, remitidas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) desde su nivel nacional.

De acuerdo con la información oficial entregada, el cierre del año 2025 registra 366.642 ingresos al Parque Nacional Torres del Paine, cifra inferior a los 367.379 ingresos registrados en 2024.

Tras un análisis detallado, es importante precisar que hasta el mes de octubre de 2025 la métrica utilizada era consistente con la metodología histórica que se venía informando, permitiendo comparaciones adecuadas con períodos anteriores. Sin embargo, las distorsiones se observan específicamente en los meses de noviembre y diciembre, donde se produce la baja que impacta el cierre anual.

De acuerdo con los datos internos que maneja HYST —ocupación hotelera, comportamiento de reservas y movimiento aéreo asociado al destino— el ingreso durante esos meses finales fue al alza, en coherencia con la tendencia post pandemia que ha mostrado una recuperación sostenida del destino.

Asimismo, de manera extraoficial, se nos ha indicado que la cifra que se estaría manejando a nivel regional para 2025 asciende a 415.158 ingresos al parque, número que resulta consistente con los indicadores territoriales y con el comportamiento efectivo del mercado.

Cabe señalar que las cifras oficiales deben ser solicitadas mensualmente a través de la Ley de Transparencia y que, según los antecedentes disponibles, el sistema de registro actualmente asociado a ASP Ticket estaría aplicando una métrica distinta en el tramo final del año. Esta variación metodológica genera una ruptura en la serie estadística, afecta la comparabilidad histórica y dificulta evaluaciones técnicas precisas.

Si bien respetamos la cifra oficial informada por CONAF a nivel nacional, no la validamos como representativa del comportamiento real del destino. Para HYST, la cifra cercana a 415 mil ingresos resulta más lógica, consistente y coherente con los datos objetivos que maneja el territorio. En consecuencia, será esta la cifra que como asociación compartiremos, comunicaremos y utilizaremos como referencia definitiva para el cierre 2025.

Cuña – Sara Adema, Gerente de HYST:

“Nos preocupa no contar con cifras claras y consistentes sobre los ingresos al Parque Nacional Torres del Paine. Hasta octubre los datos eran coherentes con la serie histórica; sin embargo, en noviembre y diciembre se produce una variación que no se condice con los indicadores reales del territorio. Podemos entender que se esté aplicando una métrica distinta, pero cuando esta no es comparable con la histórica, se distorsiona el análisis, se dificulta evaluar la evolución real del destino y se genera confusión en la información que guía decisiones públicas y privadas. Para nosotros, la cifra cercana a 415 mil ingresos es la que refleja de manera más certera lo que efectivamente ocurrió en 2025”.

Como gremio, reiteramos la necesidad de revisar y transparentar los criterios de medición utilizados, asegurando datos homogéneos y comparables en el tiempo, fundamentales para la planificación estratégica del Parque Nacional Torres del Paine y de la Región de Magallanes.

HYST se mantiene disponible para colaborar técnicamente en instancias que permitan fortalecer los sistemas de registro y consolidar una base estadística sólida para el desarrollo sostenible del destino.


¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

