YA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE EL HELICÓPTERO QUE APOYARÁ EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

Este miércoles al mediodía, aterrizó en el Parque Nacional Torres del Paine uno de los dos helicópteros que prestará apoyo en la prevención y combate de incendios forestales que puedan acontecer en el territorio de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La aeronave fue recibida por autoridades regionales, entre ellas la seremi de agricultura, Irene Ramírez, y el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, junto al equipo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes que debe llevar adelante el plan de acción para la mitigación, prevención y control de incendios forestales durante la temporada 2025-2026.

Esta aeronave permanecerá 90 días en la región, siendo su base de operaciones el Parque Nacional Torres del Paine, lugar desde el cual acudirá ante cualquier alerta de incendio en la región, ya sea para apoyar con un primer ataque el combate de incendios que realizan las brigadas o para el traslado de personal a sectores de lento y difícil acceso.

Se trata de un helicóptero marca Airbus de propiedad de la empresa Aerovías DAP y que cuenta con una capacidad de carga de casi mil litros de agua, siendo su piloto Aldo Puebla, quién posee una amplia experiencia nacional e internacional en apoyo al combate de incendios forestales.

Para la seremi de agricultura, Irene Ramírez, la llegada de este helicóptero "es el resultado de la política del Gobierno por impulsar y aumentar los recursos para Conaf en lo que es prevenir y combatir incendios forestales, por lo que nuevamente contaremos con dos aeronaves en la región y que facilitarán el primer ataque así como todas las acciones logísticas que realiza Conaf".

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, señaló que la llegada del helicóptero "viene a complementar todas las tareas que se realizan a nivel de la provincia para entregar seguridad no sólo a los y las visitantes, sino también a quienes habitan en las distintas localidades".

