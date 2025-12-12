Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de diciembre de 2025

YA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE EL HELICÓPTERO QUE APOYARÁ EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

​Esta aeronave permanecerá 90 días en la región, siendo su base de operaciones el Parque Nacional Torres del Paine

helicopteroconaf

Este miércoles al mediodía, aterrizó en el Parque Nacional Torres del Paine uno de los dos helicópteros que prestará apoyo en la prevención y combate de incendios forestales que puedan acontecer en el territorio de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


La aeronave fue recibida por autoridades regionales, entre ellas la seremi de agricultura, Irene Ramírez, y el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, junto al equipo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes que debe llevar adelante el plan de acción para la mitigación, prevención y control de incendios forestales durante la temporada 2025-2026.


Esta aeronave permanecerá 90 días en la región, siendo su base de operaciones el Parque Nacional Torres del Paine, lugar desde el cual acudirá ante cualquier alerta de incendio en la región, ya sea para apoyar con un primer ataque el combate de incendios que realizan las brigadas o para el traslado de personal a sectores de lento y difícil acceso.


Se trata de un helicóptero marca Airbus de propiedad de la empresa Aerovías DAP y que cuenta con una capacidad de carga de casi mil litros de agua, siendo su piloto Aldo Puebla, quién posee una amplia experiencia nacional e internacional en apoyo al combate de incendios forestales.


Para la seremi de agricultura, Irene Ramírez, la llegada de este helicóptero "es el resultado de la política del Gobierno por impulsar y aumentar los recursos para Conaf en lo que es prevenir y combatir incendios forestales, por lo que nuevamente contaremos con dos aeronaves en la región y que facilitarán el primer ataque así como todas las acciones logísticas que realiza Conaf".


Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, señaló que la llegada del helicóptero "viene a complementar todas las tareas que se realizan a nivel de la provincia para entregar seguridad no sólo a los y las visitantes, sino también a quienes habitan en las distintas localidades".


torres-del-paine-circuito-o

CONAF REABRE EL CIRCUITO "O" EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
nuestrospodcast
helicopteroconaf

YA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE EL HELICÓPTERO QUE APOYARÁ EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
paampuero

PATRICIO AMPUERO CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD EN PLAN DE MANEJO Y TEME IMPACTO EN LA PESCA ARTESANAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gendarmeriafundacion

CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN Y GENDARMERÍA EN FAVOR DE PERSONAS VULNERABLES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
core10122025

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS