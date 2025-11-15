Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de noviembre de 2025

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST): RESPECTO A CIERRES PUNTUALES DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN FERIADOS

El Parque Nacional Torres del Paine está abierto y operando con normalidad. ​

1

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) manifiesta su preocupación por el cierre de ciertas Áreas Silvestres Protegidas (ASP) en distintas zonas del país durante el reciente feriado.

Es fundamental aclarar que en la Región de Magallanes el Parque Nacional Torres del Paine se encuentra completamente abierto, operativo y recibiendo visitantes con normalidad, siendo uno de los principales motores turísticos de la zona.

Si bien en Magallanes solo se registró el cierre del Monumento Natural Laguna Parrillar este domingo, lamentamos profundamente esta situación y consideramos necesario advertir sobre las consecuencias que medidas de esta naturaleza pueden generar, tanto para las comunidades como para la actividad turística.

El turismo es una actividad que no tiene horario ni descanso. Las personas viajan precisamente en feriados, fines de semana y períodos de mayor movilidad. Cerrar áreas protegidas en estas fechas no solo genera molestias, sino que afecta directamente el derecho de las personas a desplazarse y disfrutar de su patrimonio natural. Además, perjudica la planificación de operadores, guías, alojamientos y visitantes, y compromete la experiencia del destino en su conjunto.

En regiones como Magallanes —donde la naturaleza es parte central de la identidad cultural, social y económica— las áreas silvestres protegidas cumplen un rol esencial para la recreación, el bienestar y la actividad productiva. Por ello, cerrar accesos sin anticipación o por motivos ajenos al uso público constituye un retroceso, afectando tanto a residentes como a quienes nos visitan.

La actividad turística y la conservación no son mundos opuestos. Por el contrario, pueden y deben coexistir con equilibrio, planificación y criterios claros de gestión. Las ASP pueden mantenerse abiertas y operativas todos los días del año, incluso en feriados, si cuentan con protocolos de contingencia, dotación adecuada y una coordinación efectiva entre las instituciones responsables.

Declaración de HYST

Sara Adema – Gerenta de HYST

“Esperamos que este tipo de situaciones no se repitan en futuros feriados. La comunidad y los visitantes deben poder acceder libremente a nuestras áreas naturales bajo un manejo responsable y planificado. El turismo y la conservación pueden avanzar de la mano, pero eso requiere coordinación, criterios claros y una gestión que priorice tanto la protección de los ecosistemas como el derecho de las personas a disfrutarlos. Cerrar las puertas a la naturaleza no es el camino.”


eleccionesnatales

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA SAPU ANTE FUERTE ALZA DE CONSULTAS RESPIRATORIAS

Leer Más

El incremento de hasta un 40% en la demanda llevó a ampliar turnos en los tres dispositivos de urgencia.


El incremento de hasta un 40% en la demanda llevó a ampliar turnos en los tres dispositivos de urgencia.


AUMENTO DE ATENCIONES DE SALUD (3)
nuestrospodcast
1

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST): RESPECTO A CIERRES PUNTUALES DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN FERIADOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Liliana Cortés

CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
directoraservel

DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL DETALLA PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES 2025 EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
minagricnr

SEREMI DE AGRICULTURA ANUNCIA NUEVO CONCURSO DE RIEGO DIRIGIDO A MUJERES AGRICULTORAS

publicite aquí