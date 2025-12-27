Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de diciembre de 2025

CONGRESO FUTURO PREPARA SU 15° EDICIÓN CON PRESENCIA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS Y DOS PREMIOS NOBEL ENTRE SUS EXPOSITORES

​ ​ El evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica se realizará del 12 al 17 de enero. ​

file_20251223162536

Comienzan los preparativos para la XV edición del Congreso Futuro, el evento de divulgación de ciencia y conocimiento más grande de Latinoamérica que en su versión 2026 contará con la participación de más de 120 expositores nacionales e internacionales.

De acuerdo a la organización, en esta ocasión, además de ciencia, "Congreso Futuro aborda temas como tecnología e inteligencia artificial, filosofía y pensamiento crítico, sociedad y cultura, educación, arte y creatividad, sostenibilidad y medioambiente, salud y nueva longevidad, economía y futuro del trabajo, democracia, ética y derechos humanos".

Esto, para "conectar el conocimiento con los grandes desafíos de nuestro tiempo y promoviendo un diálogo abierto sobre cómo queremos construir el futuro de las personas y del planeta".

El evento organizado por la Fundación Encuentros del Futuro y el Senado se realizará del 12 al 17 de enero en el Centro Cultural CEINA en Santiago y en todas las regiones del país. De esta forma se realizarán conferencias, exposiciones artísticas, stands interactivos, feria de educación superior, conversatorios, sesiones de preguntas y respuestas con speakers, y muchas otras actividades abiertas a la ciudadanía.

Cabe señalar que entrada a Congreso Futuro es gratuita, y en el caso de los eventos en Santiago, es con previa inscripción. Para las regiones, no es necesario adquirir tickets. Las distintas charlas serán transmitidas vía streaming desde el sitio oficial Congreso Futuro y en el canal de YouTube para todos aquellos que no logren asistir a las charlas que se dicten durante la semana.

Al igual que en ediciones anteriores, el evento contará con premios Nobel, científicos, investigadores, artistas, líderes de opinión y filósofos para abordar cada tema desde las más diversas perspectivas. Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, destacó que "esta es una iniciativa que entendemos como un bien público para el país, en un mundo que está atravesando un cambio de era profundo. Hoy más que nunca necesitamos volver a encontrarnos, generar espacios de conversación que unan a personas distintas, y recuperar algo que se está perdiendo: la inteligencia colaborativa".

"Solo así podremos reconstruir el tejido social y volver a validar la democracia como la herramienta fundamental para enfrentar los problemas de nuestra sociedad", sostuvo.

Expositores destacados

Entre los expositores más destacados se encuentran Ardem Patapoutian, neurocientífico y Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 2021 junto con David Julius por el descubrimiento de los receptores PIEZO1 y PIEZO2, fundamentales para comprender cómo el cuerpo percibe el tacto, la presión y la posición corporal.

Patapoutian hará una presentación magistral que "profundiza en el privilegio de hacer ciencia y compartirá su propia trayectoria en el estudio de los mecanismos sensoriales que permiten a nuestro cuerpo percibir el entorno". Además, profundizará en el poder transformador de estos descubrimientos.

Se suma Jack Szostak, famoso por sus investigaciones sobre recombinación y reparación del ADN, estructura y función de telómeros, catálisis por ARN, evolución in vitro de ácidos nucleicos y proteínas, y química prebiótica y protocélulas, publicados en distinguidas revistas científicas.

Además, en 2009 recibió el Premio Nobel de Medicina junto a Elizabeth Blackburn y Carol Greider. Su charla será sobre los mecanismos que permitieron el origen de la vida y el rol central del ARN en ese proceso, destacando los avances más recientes en biología sintética. Otra destacada expositora es Kerry Kennedy, abogada y defensora de derechos humanos.

Ha sido distinguida con el Humanitarian Award del Congreso de los Premios Nobel de la Paz, altas condecoraciones del presidente Lech Walesa de Polonia por su apoyo al movimiento Solidaridad, y numerosos reconocimientos humanitarios nacionales e internacionales.

En su presentación reflexionará sobre los derechos humanos desde su experiencia global y su activismo actual, "destacando cómo las acciones individuales pueden influir en los contextos políticos y sociales contemporáneos. Abordará los desafíos urgentes en la defensa de la democracia y la importancia de sostener una ciudadanía activa", señalaron desde la organización.

Fuente: Emol.com





mistralibropatagonia

GABRIELA MISTRAL Y SU AVENTURA EN LA PATAGONIA: EL LIBRO QUE REVELA EL LADO MENOS CONOCIDO DE LA POETA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETUVO A PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO OCURRIDO ESTE VIERNES

Leer Más

Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


6e40de7b-6e56-499d-ac07-6970d0ea0f8a
nuestrospodcast
monserrat en la federacion

LOS MEJORES DE CHILE EN LA DISCIPLINA DE LA ESGRIMA ESTÁN EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
file_20251223162536

CONGRESO FUTURO PREPARA SU 15° EDICIÓN CON PRESENCIA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS Y DOS PREMIOS NOBEL ENTRE SUS EXPOSITORES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
josé ruiz pivcevic patagonia rural

DELEGADO PRESIDENCIAL DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD Y DESARROLLO RURAL PARA MAGALLANES EN 2025

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
bombapuntaarenas

VUELVE LA “BOMBA MAGALLANES”: AUTORIDADES INAUGURAN RESTAURADA Y RENOVADA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250