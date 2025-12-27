CONGRESO FUTURO PREPARA SU 15° EDICIÓN CON PRESENCIA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS Y DOS PREMIOS NOBEL ENTRE SUS EXPOSITORES

Comienzan los preparativos para la XV edición del Congreso Futuro, el evento de divulgación de ciencia y conocimiento más grande de Latinoamérica que en su versión 2026 contará con la participación de más de 120 expositores nacionales e internacionales.

De acuerdo a la organización, en esta ocasión, además de ciencia, "Congreso Futuro aborda temas como tecnología e inteligencia artificial, filosofía y pensamiento crítico, sociedad y cultura, educación, arte y creatividad, sostenibilidad y medioambiente, salud y nueva longevidad, economía y futuro del trabajo, democracia, ética y derechos humanos".

Esto, para "conectar el conocimiento con los grandes desafíos de nuestro tiempo y promoviendo un diálogo abierto sobre cómo queremos construir el futuro de las personas y del planeta".



El evento organizado por la Fundación Encuentros del Futuro y el Senado se realizará del 12 al 17 de enero en el Centro Cultural CEINA en Santiago y en todas las regiones del país. De esta forma se realizarán conferencias, exposiciones artísticas, stands interactivos, feria de educación superior, conversatorios, sesiones de preguntas y respuestas con speakers, y muchas otras actividades abiertas a la ciudadanía.

Cabe señalar que entrada a Congreso Futuro es gratuita, y en el caso de los eventos en Santiago, es con previa inscripción. Para las regiones, no es necesario adquirir tickets. Las distintas charlas serán transmitidas vía streaming desde el sitio oficial Congreso Futuro y en el canal de YouTube para todos aquellos que no logren asistir a las charlas que se dicten durante la semana.

Al igual que en ediciones anteriores, el evento contará con premios Nobel, científicos, investigadores, artistas, líderes de opinión y filósofos para abordar cada tema desde las más diversas perspectivas. Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, destacó que "esta es una iniciativa que entendemos como un bien público para el país, en un mundo que está atravesando un cambio de era profundo. Hoy más que nunca necesitamos volver a encontrarnos, generar espacios de conversación que unan a personas distintas, y recuperar algo que se está perdiendo: la inteligencia colaborativa".

"Solo así podremos reconstruir el tejido social y volver a validar la democracia como la herramienta fundamental para enfrentar los problemas de nuestra sociedad", sostuvo.

Expositores destacados

Entre los expositores más destacados se encuentran Ardem Patapoutian, neurocientífico y Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 2021 junto con David Julius por el descubrimiento de los receptores PIEZO1 y PIEZO2, fundamentales para comprender cómo el cuerpo percibe el tacto, la presión y la posición corporal.





Patapoutian hará una presentación magistral que "profundiza en el privilegio de hacer ciencia y compartirá su propia trayectoria en el estudio de los mecanismos sensoriales que permiten a nuestro cuerpo percibir el entorno". Además, profundizará en el poder transformador de estos descubrimientos.

Se suma Jack Szostak, famoso por sus investigaciones sobre recombinación y reparación del ADN, estructura y función de telómeros, catálisis por ARN, evolución in vitro de ácidos nucleicos y proteínas, y química prebiótica y protocélulas, publicados en distinguidas revistas científicas.

Además, en 2009 recibió el Premio Nobel de Medicina junto a Elizabeth Blackburn y Carol Greider. Su charla será sobre los mecanismos que permitieron el origen de la vida y el rol central del ARN en ese proceso, destacando los avances más recientes en biología sintética. Otra destacada expositora es Kerry Kennedy, abogada y defensora de derechos humanos.

Ha sido distinguida con el Humanitarian Award del Congreso de los Premios Nobel de la Paz, altas condecoraciones del presidente Lech Walesa de Polonia por su apoyo al movimiento Solidaridad, y numerosos reconocimientos humanitarios nacionales e internacionales.

En su presentación reflexionará sobre los derechos humanos desde su experiencia global y su activismo actual, "destacando cómo las acciones individuales pueden influir en los contextos políticos y sociales contemporáneos. Abordará los desafíos urgentes en la defensa de la democracia y la importancia de sostener una ciudadanía activa", señalaron desde la organización.



Fuente: Emol.com











