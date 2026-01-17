Punta Arenas,
17 de enero de 2026

BIMINISTRO GARCÍA INAUGURA SEMINARIO EN CONGRESO FUTURO: “CHILE TIENE EN SUS ALGAS NATIVAS UN ACTIVO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS”

​El encuentro abordó el futuro del mar hacia 2050, con foco en innovación, bioeconomía azul y desarrollo sostenible de las costas, destacando el rol estratégico de las algas nativas y la Ley Bentónica.

55042990399_763a239656_o

El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, inauguró este jueves el seminario “Futuro del Mar: Propuestas desde las costas chilenas”, realizado en el marco de Congreso Futuro y organizado por el Ministerio de Economía junto a la Fundación Encuentros del Futuro. La instancia convocó a autoridades, comunidad científica y actores del sector productivo para proyectar el desarrollo marino del país hacia el año 2050.

Durante la jornada se puso énfasis en el potencial de las algas nativas como eje de una bioeconomía azul capaz de generar empleo, atraer inversión y diversificar la matriz productiva. “Chile tiene en sus algas nativas un activo estratégico para el desarrollo del país. Esta es una oportunidad concreta para avanzar con innovación, ciencia y comunidades costeras trabajando juntas”, señaló el biministro García, destacando además el rol de la acuicultura sostenible como proyección de largo plazo.

El sector de las algas tiene un peso relevante en la economía nacional: Chile desembarca cerca de 440 mil toneladas anuales, exporta más de 72 mil toneladas de alga seca y alrededor de 7 mil toneladas de hidrocoloides, concentrando además el 42% de los bancos naturales de algas de América del Sur. Estas cifras, indicaron las autoridades, reflejan el enorme potencial del país para avanzar hacia un desarrollo marino con mayor valor agregado y sostenibilidad ambiental.

En el seminario también se relevó la importancia de la Ley Bentónica, impulsada por el actual Gobierno y promulgada hace dos años, que establece el deber del Estado de regular la exploración, explotación y conservación de los recursos bentónicos y sus ecosistemas. El subsecretario Julio Salas afirmó que esta normativa marca un cambio de paradigma para la acuicultura de pequeña escala y permite situar el cultivo de algas como una oportunidad estratégica aún subexplotada.

La jornada incluyó además reflexiones sobre innovación, financiamiento, gobernanza y protección de los espacios marítimos, con la participación de organizaciones como el Congreso Nacional de Chile, el Grupo Banco Mundial, Oceana, Subpesca y MINECON, consolidando un espacio de diálogo que buscó proyectar una visión compartida del futuro del mar chileno.


MINISTERIO DE ECONOMÍA E ITREND BUSCAN DISMINUIR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TIENEN LAS AMENAZAS NATURALES EN SECTORES PRODUCTIVOS

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

buquemagallanesarmada

EL BUQUE MAGALLANES SERÁ LANZADO AL MAR EN JUNIO DE 2026 Y SE INCORPORARÁ A LA ARMADA DE CHILE EN 2027

gorenatales14012026

GOBERNADOR JORGE FLIES DESPLIEGA INTENSA AGENDA EN ÚLTIMA ESPERANZA CON INAUGURACIÓN DE OBRAS ENERGÉTICAS Y COMUNITARIAS

