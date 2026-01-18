Punta Arenas,
18 de enero de 2026

PLATAFORMA CHILE–FINLANDIA IMPULSA AGENDA DE INNOVACIÓN CON SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PAÍS

​La iniciativa liderada por Corfo, Fundación Chile y VTT busca acelerar la transferencia tecnológica y el desarrollo productivo en áreas como la minería y la industria forestal, con foco en sostenibilidad e innovación.

20260112- Plataforma Binacional corfo

Con una intensa agenda de reuniones en Santiago, Corporación de Fomento de la Producción, Fundación Chile y el Centro de Investigación Técnica de Finlandia iniciaron la implementación de la Plataforma Chile–Finlandia para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica, alianza binacional orientada a fortalecer sectores productivos estratégicos como la minería y la industria forestal.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, participó en encuentros con empresas y gremios, en el marco de una agenda que comenzó durante la conmemoración del 50° aniversario de Fundación Chile. En la instancia, el presidente y CEO de VTT, Kalle Härkki, destacó el valor de la cooperación internacional en ciencia y tecnología, subrayando el rol de esta plataforma para enfrentar desafíos de desarrollo sostenible y renovación productiva.

Durante las reuniones se abordaron desafíos tecnológicos vinculados a la minería, como la electrificación, la eficiencia en el procesamiento de minerales de baja ley y la gestión de relaves, en encuentros con empresas como Antofagasta Minerals, Enami y Anglo American. En paralelo, se desarrollaron instancias de trabajo con el sector forestal, junto a Arauco, CMPC y la Corporación de la Madera (Corma), donde se acordó avanzar en una hoja de ruta conjunta para impulsar innovación, sostenibilidad y competitividad, especialmente en pequeñas y medianas empresas del rubro.

La Plataforma Chile–Finlandia tendrá una duración inicial de cinco años y contará con un financiamiento estimado de US$50 millones, con un aporte inicial de US$20 millones de Corfo, provenientes del componente I+D de los contratos de litio, además de recursos del ecosistema finlandés y otras fuentes. La alianza busca articular empresas, centros tecnológicos y emprendimientos de base científico-tecnológica, promoviendo soluciones de alto impacto para la descarbonización, la adaptación al cambio climático y el desarrollo productivo del país.


FUCOA LANZA SERIE DE RADIOTEATROS Y ANIMACIONES BASADAS EN RELATOS DEL MUNDO RURAL DE CHILE

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PLATAFORMA CHILE–FINLANDIA IMPULSA AGENDA DE INNOVACIÓN CON SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PAÍS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

AGUAS MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MAYOR EFICIENCIA EN EL CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE

UNA AVENTURA DESAFIANTE EN CABO FROWARD: CUATRO DÍAS DE TREKKING BORDEANDO EL ESTRECHO DE MAGALLANES