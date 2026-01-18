PLATAFORMA CHILE–FINLANDIA IMPULSA AGENDA DE INNOVACIÓN CON SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PAÍS

Con una intensa agenda de reuniones en Santiago, Corporación de Fomento de la Producción, Fundación Chile y el Centro de Investigación Técnica de Finlandia iniciaron la implementación de la Plataforma Chile–Finlandia para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica, alianza binacional orientada a fortalecer sectores productivos estratégicos como la minería y la industria forestal.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, participó en encuentros con empresas y gremios, en el marco de una agenda que comenzó durante la conmemoración del 50° aniversario de Fundación Chile. En la instancia, el presidente y CEO de VTT, Kalle Härkki, destacó el valor de la cooperación internacional en ciencia y tecnología, subrayando el rol de esta plataforma para enfrentar desafíos de desarrollo sostenible y renovación productiva.

Durante las reuniones se abordaron desafíos tecnológicos vinculados a la minería, como la electrificación, la eficiencia en el procesamiento de minerales de baja ley y la gestión de relaves, en encuentros con empresas como Antofagasta Minerals, Enami y Anglo American. En paralelo, se desarrollaron instancias de trabajo con el sector forestal, junto a Arauco, CMPC y la Corporación de la Madera (Corma), donde se acordó avanzar en una hoja de ruta conjunta para impulsar innovación, sostenibilidad y competitividad, especialmente en pequeñas y medianas empresas del rubro.

La Plataforma Chile–Finlandia tendrá una duración inicial de cinco años y contará con un financiamiento estimado de US$50 millones, con un aporte inicial de US$20 millones de Corfo, provenientes del componente I+D de los contratos de litio, además de recursos del ecosistema finlandés y otras fuentes. La alianza busca articular empresas, centros tecnológicos y emprendimientos de base científico-tecnológica, promoviendo soluciones de alto impacto para la descarbonización, la adaptación al cambio climático y el desarrollo productivo del país.

