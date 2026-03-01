Punta Arenas,
1 de marzo de 2026

BOMBEROS DE CHILE LANZA SOAP BOMBEROS 2026: UN SEGURO OBLIGATORIO QUE PUEDE SALVAR VIDAS

Iniciativa que convierte la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) en un mecanismo de financiamiento directo para las compañías de Bomberos del país. ​

LRM comunicaciones_SOAPBOMBEROS (1) (1)

Cada vez que ocurre una emergencia en Chile, son los bomberos quienes llegan primero. Rescatan personas atrapadas, estabilizan heridos y trabajan en coordinación con el sistema de salud. Sin embargo, gran parte de su equipamiento, mantención y operación depende del aporte directo de la ciudadanía.

En campañas anteriores se han recaudado recursos que han permitido a compañías de todo el país financiar equipamiento de rescate vehicular, renovar herramientas hidráulicas, comprar implementos de protección personal y fortalecer su capacidad operativa frente a emergencias.

En el lanzamiento de esta 8ª campaña, la actividad contempla una muestra de carros bombas, una mecánica, incluyendo unidades de especialidad y equipos de combate de incendios forestales, permitiendo a la comunidad conocer de cerca la realidad operativa de la institución.

En el marco de esta iniciativa, el presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, expresó su motivación con esta campaña: “esto favorece directamente a las compañías, porque con su aporte, estamos aportando a la seguridad de los chilenos”.

Además, agregó que “esta campaña es muy importante, porque los dineros llegan directamente a las más de 1. 200 compañías, lo que fortalece el financiamiento territorial y complementa el esfuerzo permanente que realiza Bomberos de Chile”.

Por su parte, el fundador de SOAP Bomberos, Sebastián Ozimica, recalcó que “esta iniciativa transforma una obligación legal en una oportunidad real de aporte ciudadano, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y sus bomberos”.

“Hoy no estamos lanzando solo una campaña comercial. Estamos impulsando un movimiento social que busca dignificar y fortalecer el financiamiento directo de cada compañía del país”, añadió.

Asimismo, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba, Juan Durán, enfatizó sobre la importancia de esta iniciativa señalando que “para una compañía, estos recursos significan poder mantener operativos nuestros carros de rescate y nuestras herramientas de extricación. Cuando ocurre un accidente grave, cada segunda cuenta. El aporte ciudadano marca la diferencia”.

En esa misma línea, Joanna Knoeppchen, directora de Líneas Personales de Southbridge Seguros, compañía que asume el riesgo, señaló que “en Southbridge entendemos que los seguros son más que pólizas: son compromisos. Por cuarto año consecutivo reafirmamos nuestro apoyo a Bomberos de Chile a través de :, transformando el SOAP en una oportunidad concreta de generar impacto positivo. Queremos que cada conductor no solo cumpla con la normativa, sino que también contribuya directamente al trabajo incansable de quienes siempre están cuando más se les necesita”.

¿Cómo contratarlo?

Para contratar el SOAP Bomberos debes dirigirte a la web www.soapbomberos.cl, ingresar la placa patente de su automóvil, los datos del propietario del vehículo, escoger el monto de la donación y la compañía de bomberos.

El proceso ya se encuentra activo y en las ocho campañas anteriores se logró recaudar más de mil quinientos millones. En 2025 se lograron vender 350 mil pólizas y se recaudó cerca de 500 millones de pesos en aportes de la ciudadanía.

SOAP BOMBEROS 2026 quiere consolidarse como la campaña más ambiciosa en la historia de la iniciativa y busca superar los 500 mil seguros vendidos, lo que significa un aporte cercano al millón de dólares.

Bomberos de Chile es una institución compuesta íntegramente por voluntarios. Más de 57 mil hombres y mujeres que no reciben remuneración y que dependen del financiamiento estatal y, por supuesto, del apoyo ciudadano para sostener su operación.

 

Sobre SOAP BOMBEROS

SOAP BOMBEROS es una iniciativa que permite contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) destinando parte del pago como financiamiento directo para compañías de Bomberos del país.

El proyecto funciona como una alternativa de compra del seguro obligatorio donde el usuario puede elegir la compañía de bomberos que desea apoyar, generando un aporte transparente y directo a su operación.


CHILE SE CONVIERTE EN EL PAÍS CON EL MEJOR Y MÁS RÁPIDO INTERNET DEL PLANETA: "ES UN HONOR"

AUTORIDADES COORDINAN MEDIDAS PARA UN SEGURO Y ORDENADO INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026 EN MAGALLANES

Más de 29 mil estudiantes retornan a las aulas.

Más de 29 mil estudiantes retornan a las aulas.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HERNAN LEAL, FUNDADOR DE FASTC O GROUP_LRMCOMUNICACIONES3

COLUMNA DE OPINIÓN | "LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEJA DE SER SÓLO UNA HERRAMIENTA CUANDO SE INTEGRA AL CORAZÓN DE LA TOMA DE DECISIONES DE UN NEGOCIO"

TRANSPARENCIA

ROD_4159 (Copiar)

MAGALLANES SE PREPARA PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVIERNO 2026 CON CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES DIRIGIDA A EQUIPOS DE SALUD