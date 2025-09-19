Punta Arenas,
19 de septiembre de 2025

SE PONE EN MARCHA AGENDA CHILE-ARGENTINA PARA RECUPERAR AL CHORLO DE MAGALLANES

Restringida su distribución a la Patagonia, el Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis) es una de las especies de aves playeras más amenazadas del mundo. ​

Chorlo Mag_Ricardo Matus (3)

Con el objetivo acordar acciones prioritarias para recuperar a esta especie, se llevó a cabo en mayo 2025, en la ciudad de Río Gallegos, un primer encuentro binacional que convocó a autoridades, gestores, científicos y especialistas de Chile y Argentina. Se construyeron allí las bases de una agenda binacional que tiene como objetivo recuperar y conservar una población saludable de la especie y sus hábitats, mediante gestión colaborativa, buenas prácticas, articulación y cooperación.

María Luz Alsina, Coordinadora del Equipo de Conservación de la Asociación Ambiente Sur, comenta que “la agenda binacional está basada en cuatro líneas estratégicas que orientan la implementación de acciones prioritarias; investigación y monitoreo para generar mejor información para la toma de decisiones, resguardo y manejo de sitios prioritarios, gobernanza y educación y sensibilización para involucrar a los grupos de interés”.

Ricardo Matus, Especialista del Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, comenta que “el programa de monitoreo de la especie que hemos implementado durante los últimos años  muestra un tamaño poblacional crítico, por lo cual resultda urgente tomar medidas que aborden de manera directa las amenazas que existen para su recuperación y conservación”. 

Por su parte Diego Luna Quevedo, Especialista en Política y Gobernanza de Manomet Conservation Sciences señaló que “la especie está incluída en el Apéndice 1 de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres como especie migratoria en peligro, lo cual otorga el marco habilitante para que Chile y Argentina sumen esfuerzos. Para la puesta en marcha de la agenda de conservación se pone en marcha un Grupo de Trabajo binacional que estará abocado a impulsar implementación, facilitar articulaciones e identificar fuentes y oportunidades de financiamiento”

Entre las acciones priorizadas en la agenda binacional se encuentran fortalecer y sostener el programa de monitoreo binacional de la especie, mapear habitats y sitios prioritarios en la Patagonia, resguardar sitios de nidificación-reproducción  e implementar mecanismos de protección como áreas protegidas públicas, reservas privadas y OMECs. Se fortalecerá además el acceso a información y diálogo con interesados directos tales como propietarios ganaderos, empresas de energía, vecinos de lagunas, tomadores de decisiones regionales-provinciales y legisladores, entre otros.

Esta agenda de conservación entre Chile y Argentina se pone en marcha con la visión de que al 2030, la especie es conocida y valorada por las comunidades patagónicas y los tomadores de decisión; y sus hábitats son resguardados y conservados, asegurando su ciclo de vida y viabilidad poblacional.

Agenda disponible para descargar en:

https://web.ambientesur.org.ar/wp-content/uploads/2025/09/Pluvianellus-Socialis-AGENDA-BINACIONAL-2025.pdf


IMG_1322

CHILE ES ELECTO PARA PRESIDIR LA SECRETARÍA DEL TRATADO ANTÁRTICO

EPAUSTRAL PARTICIPA EN CUMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE PUERTOS AUSTRALES EN AYSÉN

Leer Más

La instancia se consolidó como un espacio de diálogo y coordinación regional, permitiendo abordar temas de desarrollo, seguridad y proyección conjunta.


La instancia se consolidó como un espacio de diálogo y coordinación regional, permitiendo abordar temas de desarrollo, seguridad y proyección conjunta.


Jornadas Trabajo - Asociación Puertos Australes - Representantes EPAUSTRAL)
Chorlo Mag_Ricardo Matus (3)

SE PONE EN MARCHA AGENDA CHILE-ARGENTINA PARA RECUPERAR AL CHORLO DE MAGALLANES

Sin título

EFEMÉRIDES: 19 SEPTIEMBRE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO

Miembros Alma Marinera en pie de cueca en Plaza de Armas de Punta Arenas

AGRUPACIÓN DE CUECA “ALMA MARINERA” PARTICIPÓ EN PIE DE CUECA EN PLAZA DE ARMAS DE PUNTA ARENAS

pditecnicos1

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

