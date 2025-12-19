CARABINEROS REFUERZA PREVENCIÓN Y RESCATE EN ZONAS EXTREMAS DE MAGALLANES DURANTE TEMPORADA ESTIVAL

​



En Carabineros al Fin del Mundo, de Polar Comunicaciones conducido por el periodista Carlos Lamoza, se abordaron acciones clave de prevención, rescate y trabajo interinstitucional en el extremo sur del país. El espacio comenzó destacando una campaña preventiva impulsada por la Brigada Escolar de Tránsito del Colegio Donald McIntyre Griffiths de Puerto Williams junto a Carabineros de Chile, orientada a llamar a la responsabilidad vial durante las fiestas de fin de año, especialmente evitando el consumo de alcohol al conducir.

​



El primer bloque del programa contó con la participación del Sargento 1° Alejandro Espinoza Cisterna y el Cabo 1° Felipe Mora Pinto, ambos del GOPE Magallanes, quienes explicaron la magnitud territorial del Parque Nacional Torres del Paine y los desafíos que implica operar en más de 200 mil hectáreas. En Carabineros al Fin del Mundo, detallaron las largas distancias recorridas en rescates como el del paso John Gardner y entregaron recomendaciones esenciales para quienes realizan el exigente circuito “O”, enfatizando la preparación, la toma de decisiones responsables y la gestión emocional en situaciones de alta montaña.

​



Los especialistas también profundizaron en la llamada “cadena de accidentes”, explicando que las tragedias en entornos agrestes rara vez responden a un solo error, sino a una secuencia de decisiones y factores externos que pueden prevenirse si se interrumpe a tiempo alguno de sus eslabones. Asimismo, el programa destacó la reciente capacitación del GOPE a Carabineros destinados a la Avanzada Temporal Lago Dickson, reforzando conocimientos básicos de rescate y autoprotección en el corazón del parque nacional.

​



En el segundo bloque de Carabineros al Fin del Mundo, el historiador y asesor comunicacional de la Gobernación Marítima de Magallanes, Francisco Sánchez Urra, valoró el trabajo colaborativo entre Carabineros de Chile y la Autoridad Marítima, reflejado en capacitaciones conjuntas como el uso de drones en funciones policiales. Desde Polar Comunicaciones, el programa relevó además la importancia de preservar la memoria histórica de las Fuerzas Armadas y de Orden en Magallanes, destacando el valor del primer libro oficial sobre la historia policial regional como un aporte al patrimonio cultural y a la identidad del territorio.

​

​



​





​



​

