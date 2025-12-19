Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

CARABINEROS REFUERZA PREVENCIÓN Y RESCATE EN ZONAS EXTREMAS DE MAGALLANES DURANTE TEMPORADA ESTIVAL

Carabineros al Fin del Mundo

Sargento 1° Alejandro Espinoza Cisterna GOPE


En Carabineros al Fin del Mundo, de Polar Comunicaciones conducido por el periodista Carlos Lamoza, se abordaron acciones clave de prevención, rescate y trabajo interinstitucional en el extremo sur del país. El espacio comenzó destacando una campaña preventiva impulsada por la Brigada Escolar de Tránsito del Colegio Donald McIntyre Griffiths de Puerto Williams junto a Carabineros de Chile, orientada a llamar a la responsabilidad vial durante las fiestas de fin de año, especialmente evitando el consumo de alcohol al conducir.


El primer bloque del programa contó con la participación del Sargento 1° Alejandro Espinoza Cisterna y el Cabo 1° Felipe Mora Pinto, ambos del GOPE Magallanes, quienes explicaron la magnitud territorial del Parque Nacional Torres del Paine y los desafíos que implica operar en más de 200 mil hectáreas. En Carabineros al Fin del Mundo, detallaron las largas distancias recorridas en rescates como el del paso John Gardner y entregaron recomendaciones esenciales para quienes realizan el exigente circuito “O”, enfatizando la preparación, la toma de decisiones responsables y la gestión emocional en situaciones de alta montaña.


Los especialistas también profundizaron en la llamada “cadena de accidentes”, explicando que las tragedias en entornos agrestes rara vez responden a un solo error, sino a una secuencia de decisiones y factores externos que pueden prevenirse si se interrumpe a tiempo alguno de sus eslabones. Asimismo, el programa destacó la reciente capacitación del GOPE a Carabineros destinados a la Avanzada Temporal Lago Dickson, reforzando conocimientos básicos de rescate y autoprotección en el corazón del parque nacional.


En el segundo bloque de Carabineros al Fin del Mundo, el historiador y asesor comunicacional de la Gobernación Marítima de Magallanes, Francisco Sánchez Urra, valoró el trabajo colaborativo entre Carabineros de Chile y la Autoridad Marítima, reflejado en capacitaciones conjuntas como el uso de drones en funciones policiales. Desde Polar Comunicaciones, el programa relevó además la importancia de preservar la memoria histórica de las Fuerzas Armadas y de Orden en Magallanes, destacando el valor del primer libro oficial sobre la historia policial regional como un aporte al patrimonio cultural y a la identidad del territorio.





navarinodientes

EXITOSO RESCATE DE TRES TURISTAS EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

Leer Más

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

Cogrid act 3
nuestrospodcast
Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TARJETA PUNTA ARENAS (1)

CAFETERÍA SELKNAM OFRECE 15% DE DESCUENTO CON TARJETA PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
foto5_Caleta Maria de las alturas_©Gonzalo Bertolotto_1

YA ESTÁ AQUÍ LA 7º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA PATAGONIA