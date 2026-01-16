SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DE MAGALLANES FORTALECE ROL PREVENTIVO CON JÓVENES CONDUCTORES

La actividad fue convocada por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes y se enmarcó en el Plan Comunal de Seguridad Publica 2024-2027 de Punta Arenas e impulsado por el Consejo Comunal de Seguridad Pública, instancia en la que participa junto a Carabineros de Chile y el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas.

El objetivo de la charla fue generar conciencia respecto a efectuar una conducción responsable de vehículos motorizados en jóvenes y adultos entendiendo que conducir un vehículo es, probablemente, la actividad de mayor riesgo que la mayoría de las personas realizan a diario.

Bajo ese marco de acción es que tanto el Servicio de Reinserción Social Juvenil – en su rol preventivo respecto a la Ley Penal Adolescente – Carabineros y la Municipalidad de Punta Arenas han comprendido la necesidad de realizar jornadas de prevención especializada para aportar al conocimiento respecto de delitos en que se incurre, especialmente entre los jóvenes conductores.

Así lo destacó el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, al dar inicio a la actividad. "Conducir responsablemente debe ser tarea de todos, por lo cual debemos reforzar la capacitación para que adolescentes no se vean involucrados - o puedan provocar - un accidente de tránsito con la gravedad que aquello acarrea. Por eso convocamos a chiquillos que están realizando cursos de conducción en escuelas de conductores y a jóvenes que están en diferentes programas del sistema de reinserción para que escuchen a Carabineros a través de la SIAT, quienes nos interiorizaron sobre lo que significa la conducción temeraria y la prevención que tenemos que tener al momento de conducir".

La autoridad también reiteró que para el Servicio de Reinserción Social Juvenil resultó prioritario concientizar a los jóvenes en la responsabilidad que deben asumir al volante, lo que va más allá del cumplimiento de las reglas de tránsito, sino que se debe convertir en un compromiso ético con la vida propia y ajena.

Por su parte, Carlos Sanhueza, Encargado de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas destacó el trabajo coordinador que se desarrolla en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública. "Con esta capacitación logramos convocar a las 3 escuelas de conductores de la ciudad y jóvenes que están aprendiendo a manejar, porque es necesario que haya más educación vial y que instruyamos a nuestros jóvenes en estas materias, más cuando somos conscientes que en nuestra ciudad se produce una gran cantidad de accidentes".

Finalmente, el Sargento 1ro Pedro carrasco, Perito de la SIAT de Carabineros de Magallanes, agradeció la convocatoria alcanzada. "Hoy vimos a muchos jóvenes que participaron y están aprendiendo a manejar para obtener su licencia de conducir, lo que fue muy grato observar la responsabilidad con que asistieron y la atención que prestaron a Carabineros de Chile, les pudimos transmitir nuestra experiencia investigativa pero también advertir sobre las consecuencias que pueden tener al participar en un accidente de tránsito y vivir las lamentables situaciones que ocurren en estos delitos. Pudimos explicar la normativa legal respecto a estos delitos y motivarlos a que sean buenos conductores y que siempre conduzcan a la defensiva".

En esta charla, que fue dictada con colaboración de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito S.I.A.T de Carabineros de Chile, acudieron 3 Escuelas de Conductores habilitadas en la comuna de Punta Arenas: Escuelas de Conductores "Patagonia Conductores", "ESCCAP" y "AvanSUR" quienes han demostrado un trabajo constante en prevención, gracias a su compromiso y responsabilidad social con la formación de conductores.

