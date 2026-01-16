Punta Arenas,
16 de enero de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DE MAGALLANES FORTALECE ROL PREVENTIVO CON JÓVENES CONDUCTORES

​Capacitó a jóvenes sobre "conducción temeraria" en una jornada de prevención especializada que aportó al conocimiento respecto de delitos en que se incurre, especialmente entre los jóvenes conductores que no respetan las normas de tránsito.

La actividad fue convocada por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes y se enmarcó en el Plan Comunal de Seguridad Publica 2024-2027 de Punta Arenas e impulsado por el Consejo Comunal de Seguridad Pública, instancia en la que participa junto a Carabineros de Chile y el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas.

El objetivo de la charla fue generar conciencia respecto a efectuar una conducción responsable de vehículos motorizados en jóvenes y adultos entendiendo que conducir un vehículo es, probablemente, la actividad de mayor riesgo que la mayoría de las personas realizan a diario.

Bajo ese marco de acción es que tanto el Servicio de Reinserción Social Juvenil – en su rol preventivo respecto a la Ley Penal Adolescente – Carabineros y la Municipalidad de Punta Arenas han comprendido la necesidad de realizar jornadas de prevención especializada para aportar al conocimiento respecto de delitos en que se incurre, especialmente entre los jóvenes conductores.

Así lo destacó el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, al dar inicio a la actividad. "Conducir responsablemente debe ser tarea de todos, por lo cual debemos reforzar la capacitación para que adolescentes no se vean involucrados - o puedan provocar - un accidente de tránsito con la gravedad que aquello acarrea. Por eso convocamos a chiquillos que están realizando cursos de conducción en escuelas de conductores y a jóvenes que están en diferentes programas del sistema de reinserción para que escuchen a Carabineros a través de la SIAT, quienes nos interiorizaron sobre lo que significa la conducción temeraria y la prevención que tenemos que tener al momento de conducir".

La autoridad también reiteró que para el Servicio de Reinserción Social Juvenil resultó prioritario concientizar a los jóvenes en la responsabilidad que deben asumir al volante, lo que va más allá del cumplimiento de las reglas de tránsito, sino que se debe convertir en un compromiso ético con la vida propia y ajena.

Por su parte, Carlos Sanhueza, Encargado de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas destacó el trabajo coordinador que se desarrolla en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública. "Con esta capacitación logramos convocar a las 3 escuelas de conductores de la ciudad y jóvenes que están aprendiendo a manejar, porque es necesario que haya más educación vial y que instruyamos a nuestros jóvenes en estas materias, más cuando somos conscientes que en nuestra ciudad se produce una gran cantidad de accidentes".

Finalmente, el Sargento 1ro Pedro carrasco, Perito de la SIAT de Carabineros de Magallanes, agradeció la convocatoria alcanzada. "Hoy vimos a muchos jóvenes que participaron y están aprendiendo a manejar para obtener su licencia de conducir, lo que fue muy grato observar la responsabilidad con que asistieron y la atención que prestaron a Carabineros de Chile, les pudimos transmitir nuestra experiencia investigativa pero también advertir sobre las consecuencias que pueden tener al participar en un accidente de tránsito y vivir las lamentables situaciones que ocurren en estos delitos.  Pudimos explicar la normativa legal respecto a estos delitos y motivarlos a que sean buenos conductores y que siempre conduzcan a la defensiva".

En esta charla, que fue dictada con colaboración de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito S.I.A.T de Carabineros de Chile, acudieron 3 Escuelas de Conductores habilitadas en la comuna de Punta Arenas: Escuelas de Conductores "Patagonia Conductores", "ESCCAP" y "AvanSUR" quienes han demostrado un trabajo constante en prevención, gracias a su compromiso y responsabilidad social con la formación de conductores.


PTIagroalimentos

PTI AGROALIMENTOS DE MAGALLANES AVANZA EN SU SEGUNDO AÑO CON NUEVA SESIÓN DE GOBERNANZA EN INIA KAMPENAIKE

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

concejalesvertedero

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ALERTAN SOBRE POSIBLE CRISIS SANITARIA POR COLAPSO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Foto ZF

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

festivalcielosinfinto17

LA 17ª EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO OFRECERÁ UNA INTENSA SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS

munipuq