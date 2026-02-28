PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN SUJETO POR RECEPTACIÓN: COMERCIALIZABA CELULAR SUSTRAÍDO EN SANTIAGO

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas detuvieron este viernes a un hombre de 40 años en un centro comercial por el delito de receptación flagrante, tras establecer que estaba comercializando un iPhone 16 Pro Max, avaluado en $1.150.000, el cual había sido sustraído a fines de enero en la Región Metropolitana, bajo la modalidad conocida como “motochorro”.

Mediante el sistema de rastreo GPS del equipo, la víctima obtuvo su ubicación, la que correspondía a una galería comercial ubicada en el centro de Punta Arenas, por lo que entregó esta información a la PDI.

Al respecto, el Comisario Esteban Ramírez, jefe subrogante de la BIRO, señaló: “Con estos antecedentes, los detectives concurrieron al lugar y ubicaron el local comercial donde el encargado se encontraba comercializando el equipo. Tras verificar el IMEI y la cuenta ICloud, se confirmó que correspondía al celular sustraído en Santiago”.

Por lo anterior, el sujeto fue detenido en flagrancia por el delito de receptación y este sábado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control.

