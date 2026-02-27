ROBERT WEISSOHN, CORE, SE REFIERE A SITUACIÓN DE CUBA, GASTO REGIONAL Y CONTROL BIOMÉTRICO

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Robert Weissohn abordó la sesión del CORE donde se discutió una eventual ayuda a Cuba, la aprobación de proyectos regionales, el sistema de control biométrico en el aeropuerto y el escenario ante la llegada del nuevo gobierno.

Sobre Cuba, señaló que la crisis responde, a su juicio, a un modelo económico fracasado. Si bien reconoció que la ayuda humanitaria es necesaria, sostuvo que esta debería llegar directamente a la población y no a través del gobierno.

En relación a los proyectos aprobados por el Consejo Regional, criticó la falta de análisis profundo de iniciativas millonarias y planteó que existe poca eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Durante la conversación, rechazó la inversión de 5 mil millones de pesos para implementar control biométrico en el aeropuerto, argumentando que no se evaluó adecuadamente su efectividad ni su impacto en la experiencia de los pasajeros.

Finalmente, frente al próximo gobierno de José Antonio Kast, expresó expectativas de mayor eficiencia estatal, reducción de burocracia y mejor uso del presupuesto.

