Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

ROBERT WEISSOHN, CORE, SE REFIERE A SITUACIÓN DE CUBA, GASTO REGIONAL Y CONTROL BIOMÉTRICO

​Buenos Días Región

Consejero Regional

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Robert Weissohn abordó la sesión del CORE donde se discutió una eventual ayuda a Cuba, la aprobación de proyectos regionales, el sistema de control biométrico en el aeropuerto y el escenario ante la llegada del nuevo gobierno.

Sobre Cuba, señaló que la crisis responde, a su juicio, a un modelo económico fracasado. Si bien reconoció que la ayuda humanitaria es necesaria, sostuvo que esta debería llegar directamente a la población y no a través del gobierno.

En relación a los proyectos aprobados por el Consejo Regional, criticó la falta de análisis profundo de iniciativas millonarias y planteó que existe poca eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

Durante la conversación, rechazó la inversión de 5 mil millones de pesos para implementar control biométrico en el aeropuerto, argumentando que no se evaluó adecuadamente su efectividad ni su impacto en la experiencia de los pasajeros. 

Finalmente, frente al próximo gobierno de José Antonio Kast, expresó expectativas de mayor eficiencia estatal, reducción de burocracia y mejor uso del presupuesto.

Javier Avalos Torres

MARZO AGITADO EN PUERTO NATALES: TURISMO AL ALZA Y REMEZÓN POLÍTICO TRAS LA RENUNCIA DE CONCEJAL

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS DE PUERTO NATALES

Leer Más

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

INVESTIGACIÓN LIDERADA POR CIENTÍFICO MAGALLÁNICO ADVIERTE RIESGOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL KRIL ANTÁRTICO ANTE CAMBIOS AMBIENTALES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ROD_4159 (Copiar)

MAGALLANES SE PREPARA PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVIERNO 2026 CON CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES DIRIGIDA A EQUIPOS DE SALUD

FOTO ANCCH - OPE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CHILE SE PRESENTÓ FORMALMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST