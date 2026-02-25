CONCEJAL FLORES SE REFIERE A CRÍTICA SITUACIÓN DE VERTEDERO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, manifestó su preocupación por el eventual colapso del vertedero municipal, cuya vida útil se extendería solo hasta mediados de 2027.

Según explicó, el proyecto del nuevo relleno sanitario presenta demoras y aún no estaría operativo, lo que podría generar un complejo escenario ambiental y de salud pública para la comuna.

En materia de seguridad, el concejal también se refirió al hallazgo de ocho kilos de marihuana en el sector de San Juan, detectados durante labores de limpieza en una zona rural y advirtió que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de reforzar los controles y la coordinación entre instituciones.

