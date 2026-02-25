Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

CONCEJAL FLORES SE REFIERE A CRÍTICA SITUACIÓN DE VERTEDERO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

Buenos Días Región

German Flores

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, manifestó su preocupación por el eventual colapso del vertedero municipal, cuya vida útil se extendería solo hasta mediados de 2027. 

Según explicó, el proyecto del nuevo relleno sanitario presenta demoras y aún no estaría operativo, lo que podría generar un complejo escenario ambiental y de salud pública para la comuna. 

En materia de seguridad, el concejal también se refirió al hallazgo de ocho kilos de marihuana en el sector de San Juan, detectados durante labores de limpieza en una zona rural y advirtió que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de reforzar los controles y la coordinación entre instituciones.

MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

EDELMAG SE PREPARA PARA LA TEMPORADA INVERNAL CON MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

600 ADULTOS MAYORES PARTICIPARON EN BINGOS SIMULTÁNEOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

PLAZA PÚBLICA CADEM: RECORTE DEL GASTO FISCAL POR US$ 6 MIL MILLONES LIDERA COMO PRINCIPAL MEDIDA ECONÓMICA, PERO 70% LA VE DIFÍCIL DE CUMPLIR