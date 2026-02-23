JOVEN MAGALLÁNICO DESTACA EN RANKING LATINOAMERICANO POKÉMON

El programa Zona Puuy tuvo como invitado a Matías Ojeda, jugador de Pokémon TCG, quien conversó sobre el próximo Pokémon Fest y su camino competitivo en el mundo de las cartas. El jugador destacó que el juego es reconocido a nivel mundial, con torneos en Europa, América e incluso África, y aseguró que aprender a jugar no es tan difícil como muchos creen: “Lo importante es aprender a leer y tener paciencia”.

Matías Ojeda comenzó a jugar en 2022, luego de encontrar una carta de alto valor que despertó su interés. Desde entonces se integró a la comunidad local y comenzó a competir. Explicó que cada tres meses se lanzan nuevas ediciones con cartas de Pokémon, entrenadores y energías, lo que mantiene el juego en constante evolución. A nivel internacional, el mercado puede alcanzar cifras millonarias, como ocurrió con una carta Pikachu Illustrator que se vendió por más de 16 millones de dólares.

Su primera experiencia fuera de Punta Arenas fue en 2023, en un torneo regional en Santiago. En 2024 dio un paso más grande al competir en el Internacional de Brasil, donde participaron más de 4.000 jugadores. “Fue una experiencia enorme, conocí personas de distintos países e incluso jugué contra alguien de África”, relató, destacando el ambiente multicultural y la magnitud de estos eventos.

Actualmente, Matías tiene como meta clasificar al Mundial que se realizará en San Francisco. Para ello debe mantenerse dentro de los 50 mejores jugadores de Latinoamérica en su categoría, y hoy se encuentra en el puesto 43. Este es su último año en la categoría actual, por lo que espera cerrar la temporada logrando el ansiado cupo al torneo más importante del circuito.

En ese contexto, la comunidad local organiza la primera versión del Pokémon Fest 2026, cuya entrada tendrá un valor de 1.000 pesos y lo recaudado irá en apoyo a Matías para su participación internacional. El evento se realizará el sábado 28 de febrero, de 13:00 a 19:00 horas, en el Gimnasio San Miguel, e incluirá torneos TCG, ilustradores, concursos, cosplay, shows y muchas sorpresas.

Además, este viernes 27 de febrero se celebrará el Pokémon Day en el Hall del Módulo Central de Zona Austral, con actividades especiales por los 30 años de la franquicia. La invitación es abierta a jugadores, coleccionistas y familias que quieran sumarse a una comunidad que no ha dejado de crecer en Punta Arenas.