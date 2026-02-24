Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA EN REUNIÓN CON DELEGADAS Y DELEGADOS PRESIDENCIALES DE TODO EL PAÍS

​La instancia se llevó a cabo de forma telemática desde el Palacio La Moneda.

dsc00770

Este lunes 23 de febrero, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde y la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, participó en una reunión con delegadas y delegados presidenciales a lo largo del país.

En el encuentro, encabezado por Álvaro Elizalde y Francisca Perales, se abordaron los avances concretados en cada región en materia de seguridad, descentralización, conectividad, y la agenda social y económica. Además, las autoridades proyectaron los desafíos que tenemos como Gobierno en las últimas semanas de nuestro mandato.



WhatsApp Image 2026-02-21 at 10

DELEGADOS PRESIDENCIALES REGIONALES SALIENTE Y ENTRANTE SOSTIENEN REUNIÓN DE TRABAJO

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL (DS 120): CÓMO FUNCIONA Y QUIÉNES PUEDEN POSTULAR EN MAGALLANES

Leer Más

El beneficio habitacional opera bajo modalidad de leasing y se mantiene vigente durante todo este 2026.

El beneficio habitacional opera bajo modalidad de leasing y se mantiene vigente durante todo este 2026.

Viviendas 2025
CARTELERA MES DE LA MUJER (1)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA PROGRAMACIÓN ESPECIAL POR EL MES DE LA MUJER

Imagen fondo elecciones
