PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA EN REUNIÓN CON DELEGADAS Y DELEGADOS PRESIDENCIALES DE TODO EL PAÍS

Este lunes 23 de febrero, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde y la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, participó en una reunión con delegadas y delegados presidenciales a lo largo del país.



En el encuentro, encabezado por Álvaro Elizalde y Francisca Perales, se abordaron los avances concretados en cada región en materia de seguridad, descentralización, conectividad, y la agenda social y económica. Además, las autoridades proyectaron los desafíos que tenemos como Gobierno en las últimas semanas de nuestro mandato.







