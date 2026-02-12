CON SU HIJA EN BRAZOS: BORIC ENCABEZA FIRMA DE ACUERDO POR LITIO EN LA MONEDA

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda la ceremonia de firma de la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Maricunga, instancia que reunió a autoridades del sector energético y productivo. La actividad formó parte de la agenda oficial vinculada al desarrollo estratégico del mineral en el país.

Durante la ceremonia, la atención también se centró en la presencia de la hija del Mandatario, quien asistió al acto. Al abordar la situación, el propio Presidente explicó que la decisión respondió al término del postnatal de su pareja. “Hoy, cuando iba saliendo de la casa, no pude dejarla, así que decidí traérmela a la pega”, señaló.

La firma del acuerdo se enmarca en la política nacional vinculada a la explotación del litio, recurso considerado estratégico para la transición energética y el posicionamiento económico del país en el mercado internacional de minerales críticos.

La jornada combinó así un hito institucional con un momento de carácter personal que fue abordado públicamente por el jefe de Estado durante la actividad desarrollada en la sede de gobierno.

​

