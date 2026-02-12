12 de febrero de 2026
CON SU HIJA EN BRAZOS: BORIC ENCABEZA FIRMA DE ACUERDO POR LITIO EN LA MONEDA
El Mandatario lideró la actualización del contrato de operación en el Salar de Maricunga y explicó la presencia de la menor durante la actividad oficial.
El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda la ceremonia de firma de la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Maricunga, instancia que reunió a autoridades del sector energético y productivo. La actividad formó parte de la agenda oficial vinculada al desarrollo estratégico del mineral en el país.
Durante la ceremonia, la atención también se centró en la presencia de la hija del Mandatario, quien asistió al acto. Al abordar la situación, el propio Presidente explicó que la decisión respondió al término del postnatal de su pareja. “Hoy, cuando iba saliendo de la casa, no pude dejarla, así que decidí traérmela a la pega”, señaló.
La firma del acuerdo se enmarca en la política nacional vinculada a la explotación del litio, recurso considerado estratégico para la transición energética y el posicionamiento económico del país en el mercado internacional de minerales críticos.
La jornada combinó así un hito institucional con un momento de carácter personal que fue abordado públicamente por el jefe de Estado durante la actividad desarrollada en la sede de gobierno.
AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS
La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.
