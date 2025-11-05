CARABINEROS DE CHILE CONMEMORA LOS 148 AÑOS DEL NATALICIO DE SU FUNDADOR, EL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

​En una solemne, íntima y emotiva ceremonia, realizada en el salón auditorio de la Zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena, encabezada por el Jefe de Zona General Marco Alvarado, junto al Prefecto (S) de la Prefectura Magallanes Coronel Augusto Álvarez Aguayo, oficiales jefes de especialidades y Carabineros de distintas unidades y destacamentos, se conmemoró un año más del natalicio del General Carlos Ibáñez del Campo, realizando un sentido homenaje a aquel hombre que tuvo la visión y determinación de fundar Carabineros de Chile un 27 de abril de 1927, poniendo al servicio de la ciudadanía una institución ordenada, capacitada moral, física e intelectualmente para resguardar el orden y la seguridad de todos los habitantes de la patria.







Hablar del General Carlos Ibáñez del Campo es homenajear a la historia nacional, nacido un 3 de noviembre de 1877 supo desde muy niño que quería contribuir al desarrollo del país, ingresando desde muy joven al Ejército de Chile, abriéndose camino rápidamente producto de su profundo sentido republicano y una visión reformadora, llegando a ser Ministro de Guerra, Vicepresidente y en 1927 Presidente de la República. Bajo su mandato y con el fin de unificar los servicios policiales que ejercían las policías Fiscales y Municipales, junto al Cuerpo de Carabineros del Ejército, firma el Decreto Ley Nº 2.484 el 27 de abril de 1927 creando Carabineros de Chile, una institución que hasta la fecha continúa ese legado de servir y proteger, la cual se encamina a celebrar su primer centenario.







Durante la ceremonia, se recordaron diversos hitos que marcaron la vida militar y política del General Carlos Ibáñez del Campo, donde bajo su mandato se crearon instituciones clave para el desarrollo del país, como la Contraloría General de la República, la Tesorería General, y el entonces sistema bancario estatal que daría origen al actual Banco del Estado de Chile. Además, también se fortalece el poder aéreo nacional, con la organización y firma del decreto que crea la Fuerza Aérea de Chile, el 21 de marzo de 1930.







Dentro de sus dos períodos como Presidente de la República se repasaron además otros hitos importantes, como el inicio de la construcción del Puente Ibáñez en la región de Aysén, lo cual permitió anexar esta zona austral al territorio continental. En cuanto a las relaciones exteriores, bajo su primer gobierno se firmó el Tratado de Lima en 1929, el cual puso término a la disputa histórica por Arica y Tacna entre Chile y Perú, lo que le valió ser nominado al Premio Nobel de la Paz en 1930. En la oportunidad, también se resaltó su aporte a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, destacando la creación de la primera pista del Actual Aeropuerto de Punta Arenas, el cual hasta el día de hoy lleva su nombre, simbolizando su compromiso con la integración y desarrollo de este territorio patagónico.







El Jefe de Zona de Magallanes y la Antártica Chilena, General Marco Alvarado comentó en la ceremonia: “recordar al General Carlos Ibáñez del Campo es reconocer a un verdadero arquitecto del Chile moderno, un estadista que entendió la importancia de las instituciones, la presencia del Estado en todo el territorio y la seguridad como base del progreso social. En 1927, casi 100 años atrás tuvo la visión de unificar las Policías Fiscales con el Cuerpo de Carabineros, fundando lo que hoy es Carabineros de Chile, por lo que nosotros y las generaciones posteriores tenemos la misión de continuar con ese legado, el cual sigue inspirando nuestro compromiso con el servicio público, velando por la seguridad y el bienestar de la comunidad en todo el territorio nacional”.

