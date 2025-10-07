Punta Arenas,
7 de octubre de 2025

DOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES RESULTARON HERIDOS TRAS DETENER A CONDUCTOR BAJO LOS EFECTOS DE DROGAS

​La Municipalidad de Punta Arenas anunció querella por agresión a personal de Seguridad Pública durante operativo en el sector sur.

SS 1
Un grave hecho de violencia afectó a funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, luego que un conductor bajo los efectos de drogas agrediera a dos inspectores municipales durante un procedimiento ocurrido en el sector sur de la ciudad.

Según informó el alcalde Claudio Radonich, "durante las últimas horas en el sector sur fue detenido un sujeto que conducía con cocaína en su organismo. Esta persona chocó un minibús particular estacionado, huyó del lugar y fue seguida por nuestro personal. En su intento de escape, impactó una camioneta municipal y, al ser fiscalizado, agredió violentamente a dos funcionarios: le dio una patada a una funcionaria y mordió de forma salvaje a un inspector".

El jefe comunal añadió que ambos funcionarios resultaron con lesiones de carácter complejo y fueron trasladados al SAR Damianovic para recibir atención médica. "Vamos a presentar una querella por esta situación. Además, mañana, durante la audiencia de control de detención, un abogado de la Dirección Jurídica representará a nuestros funcionarios. Lo que ellos estaban haciendo era justamente prevenir que personas como esta causen más daño", señaló Radonich, quien enfatizó que el trabajo conjunto con Carabineros es clave para enfrentar estos casos.

Por su parte, la profesional de Seguridad Pública Municipal, Karen Rendoll, explicó que el hecho se originó tras una llamada recibida a la línea 800 800 134. "Nuestros funcionarios acudieron al lugar por un accidente de tránsito. Al llegar, el conductor huyó, colisionando la patrulla municipal. Fue seguido de manera responsable hasta su domicilio, en el sector de Archipiélago de Chiloé, donde agredió a los funcionarios: a una funcionaria le dio una patada y golpes de puño, y a otro lo mordió en la mano", detalló.

Rendoll lamentó la situación y recalcó que los equipos municipales siempre prestan colaboración a las policías. "Nos duele que una persona que dio positivo a drogas haya terminado agrediendo a nuestros funcionarios, quienes solo cumplían su deber", señaló.

El conductor fue detenido por Carabineros y se encuentra a la espera de la formalización. Desde el municipio, en tanto, reiteraron su compromiso con la seguridad comunal y el apoyo legal y médico a los funcionarios afectados.


Carabineros-1

SS 1
AL 1

Dra Lidia Amarales

amigo familia

Yo no canto por cantar - Foto 4

