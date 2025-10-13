Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

La madrugada de este domingo 12 de octubre, pasadas las 00:00 horas, personal de la 2ª Comisaría de Carabineros de Puerto Natales, junto a efectivos de la Sección Centauro de Punta Arenas y de la Sección de DD.HH. y Protección de la Familia, realizaban controles vehiculares en calle Bories con Arturo Prat, en el marco de un operativo asociado a la mesa de Trata de Personas.

Durante el procedimiento, un conductor de un vehículo BMW detuvo la marcha tras las señales de detención, pero posteriormente se dio a la fuga a pie, siendo alcanzado en calle Manuel Señoret. En su bolso se encontraron 57 bolsas con una sustancia blanca similar a cocaína y varios sobres con pastillas tipo éxtasis.

En el lugar también permanecía una mujer adulta, quien afirmó ser la propietaria del vehículo. Al ser trasladada a la unidad policial y sometida a control de identidad, se hallaron en sus pertenencias tres bolsas con sustancias ilícitas, entre ellas 37 dosis de clorhidrato de cocaína, 7 bolsas con sustancia desconocida y 27 pastillas de éxtasis.

En total se incautaron 94,2 gramos de clorhidrato de cocaína, 11,8 gramos de sustancia desconocida, 27 pastillas de éxtasis, $328 mil en efectivo, tres teléfonos celulares, una máquina para pagos con tarjeta y un vehículo BMW.

Los detenidos, identificados como F.A.O.D (22 años) y R.E.A.B (39 años), ambos con antecedentes penales y domiciliados en Punta Arenas, fueron puestos a disposición del tribunal para su control de detención este domingo por la mañana.



