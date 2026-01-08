SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL DETALLA AVANCES Y BENEFICIOS DE LA REFORMA DE PENSIONES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos, informó a la ciudadanía sobre la implementación de la Reforma de Pensiones, Ley 21.735, promulgada en marzo del 2025 y cuyos beneficios ya comenzaron a aplicarse en el país y en la Región de Magallanes.

La autoridad explicó que uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del sistema previsional mediante un nuevo Seguro Social, financiado con una cotización adicional con cargo al empleador, la cual inició de manera gradual con un 1% de la renta imponible a partir de las remuneraciones de agosto. Este aumento alcanzará el 7% en un plazo de nueve años, con la posibilidad de extenderse a once, dependiendo de evaluaciones externas. Parte de esta cotización se destina al Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida, que permitirá financiar un beneficio de 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 25 años, reconociendo así el esfuerzo contributivo de las y los trabajadores.

Desde enero de 2026, el Seguro Social comenzará a pagar automáticamente dos beneficios permanentes: un aporte mensual por años cotizados y otro destinado a compensar las brechas históricas que han afectado a las mujeres debido a su mayor expectativa de vida, permitiendo incrementos significativos en los montos de las pensiones, sin necesidad de trámites adicionales.

Durante la entrevista, el subsecretario también destacó el reajuste de la Pensión Garantizada Universal (PGU), señalando que desde septiembre de este año el monto se elevó a $250.000 para las personas de 82 años y más. Este incremento se ampliará progresivamente a personas de 75 años o más en septiembre de 2026 y a toda la población desde los 65 años en septiembre de 2027. En la Región de Magallanes, más de 3 mil personas pensionadas de 82 años y más ya comenzaron a recibir este aumento, a las que se suman 86 personas beneficiarias de leyes de reparación y de gracia, quienes por primera vez acceden a la PGU.

Asimismo, más de 1.200 personas de la región que reciben la Pensión Básica Solidaria de Invalidez también han visto incrementado su beneficio hasta los $250.000, como efecto directo de la reforma. En total, actualmente más de 21 mil personas en Magallanes reciben la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez, mientras que a nivel nacional la cifra supera los 2 millones 379 mil beneficiarios.

Otro aspecto abordado fue el fortalecimiento de la cobranza de cotizaciones impagas, tras la entrada en vigencia de nuevas instrucciones que trasladan los costos de la cobranza prejudicial a las administradoras, lo que busca agilizar los procesos judiciales y aumentar la recuperación de cotizaciones atrasadas. A ello se suma la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales, vigente desde el 1 de mayo de 2025, que permite que durante períodos de desempleo el Seguro de Cesantía continúe pagando cotizaciones previsionales, reduciendo así las lagunas en las futuras pensiones.

Finalmente, Claudio Reyes destacó que la reforma previsional constituye uno de los principales legados del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, subrayando su impacto estructural y de largo plazo en el sistema de pensiones del país, con un enfoque solidario y con especial énfasis en mejorar las condiciones de jubilación de las mujeres y de quienes han cotizado durante toda su vida laboral.

​



​



​

​

