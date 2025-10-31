PUNTA ARENAS AVANZA HACIA LA ELECTROMOVILIDAD: SE LICITAN 100 BUSES ELÉCTRICOS CON INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $101 MIL MILLONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Subsecretario de Transportes, Jorge Daza Lobos, informó sobre la reciente publicación de la licitación que permitirá incorporar 100 buses eléctricos al transporte público de Punta Arenas, una iniciativa que transformará a la capital de Magallanes en la ciudad con la flota de transporte eléctrico más austral del planeta.

La medida, que considera una inversión superior a los 101 mil millones de pesos, será financiada a través de un convenio entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.

El subsecretario explicó además que los nuevos buses eléctricos van a contar con calefacción, wifi a bordo, cargadores USB, cámaras de seguridad, GPS, cabina de conducción segregada, contador de pasajeros, piso bajo y accesibilidad universal para personas con movilidad reducida, además de pago electrónico para mayor seguridad de pasajeros y conductores.

Con esta licitación, el Ministerio de Transportes busca consolidar un sistema moderno, inclusivo y sostenible, marcando un hito en la electromovilidad pública en el extremo sur del país y reforzando el compromiso del Gobierno con una movilidad más limpia y eficiente para todos los magallánicos.





