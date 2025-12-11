GOBIERNO ABORDA CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN INFANTIL VIENTOS DEL SUR EL AVANCE DEL PARQUE URBANO QUE SE DESARROLLA EN LA POBLACIÓN RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

Junto a los niños, niñas y el equipo educativo de la sala cuna y jardín infantil Vientos del Sur de Fundación Integra, esta mañana el Delegado Presidencial Regional José Ruiz, y los Seremis de Gobierno Andro Mimica, y de Obras Públicas José Hernández, abordaron el avance del parque urbano que se desarrolla en la Población Raúl Silva Henríquez, frente al establecimiento educacional.



El año pasado, la comunidad educativa participó activamente entregando propuestas a las autoridades regionales para el diseño del parque urbano en Punta Arenas, las que se recogieron y hoy entre aplausos de los niños y niñas se les informó que el recinto llevará el nombre de “Parque de los Sueños”, fomentando su apropiación, ilusión y sentido de pertenencia hacia este espacio.



“Como Gobierno del presidente Gabriel Boric hemos impulsado una iniciativa de red de parques, de abovedar esteros y convertirlos en espacios públicos, así en Archipiélago Chiloé, en Villa las Nieves, en Alfredo Lorca y acá frente al Jardín Vientos del Sur, donde justamente para recuperar espacios públicos y darle vitalidad, que mejor que con los niños y niñas”, destacó el Delegado Presidencial José Ruiz.



Agregó que “en este jardín estuvimos presentando el proyecto meses atrás y la verdad hicimos correcciones porque los mismos niños y niñas nos dieron ideas de lo que querían en su parque y ahí surgieron ideas de toboganes, de cajones de arena y lo que más nos sorprendió en su momento es que los niños no solamente están pensando en ellos, decían que sea un espacio y un parque para niños y también para adultos. Por ello, con los dibujos que nos presentaron, con las ideas que nos dieron, se fue modificando este proyecto y les vinimos a presentar cómo va a ser este parque que ya está en ejecución”.



Por su parte, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, estableció que “necesitamos que la gente en la comuna de Punta Arenas y la Región de Magallanes pueda vivir mejor, y como Gobierno nos pusimos distintas metas y una era poder mejorar los espacios públicos y también hacer que la misma gente a través de estos espacios pudiese tener mayor seguridad y pudiese tener espacios de convivencia no solamente para los niños, sino también pensado en los adultos, y es lo que estamos viviendo hoy día y que está en plena construcción en distintos puntos de la ciudad”.



En la ocasión, el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, informó en detalle igualmente el proyecto, señalando que las obras consideran un perfilamiento del cauce y la instalación de protecciones con muros de hormigón y enrocados para evitar la socavación de los taludes y del lecho.





Desde el punto de vista paisajístico, en tanto, considera veredas, hormigón estampado, mobiliario urbano, juegos infantiles, luminarias y árboles.





“El objetivo es ejecutar una regulación hidráulica del cauce de un canal en el sector, lo que permitirá reducir riesgos de inundaciones, integrando además componentes de espacio público y cuidado del entorno para los vecinos del sector y la comunidad educativa del Jardín Infantil”, destacó el Seremi del MOP.





El objetivo del Gobierno es crear un lugar para soñar y crecer, que no sólo sea cemento sino un espacio vivo donde los niños y niñas puedan jugar, imaginar, compartir con sus familias y crecer en comunidad.



En este marco, la ejecución de esta obra fue muy valorada por la directora subrogante del establecimiento educacional Macarena Velásquez.



“Estamos muy contentos, como comunidad educativa, de participar en este proyecto a través de la voz y el protagonismo de las niñas y niños, quienes han expresado sus opiniones e intereses a las autoridades, como ciudadanos activos de la sociedad, las que han sido consideradas en la creación de este parque urbano frente a nuestro jardín. Sin duda, va a enriquecer nuestro entorno y abrirá un nuevo espacio para jugar, compartir y disfrutar, siendo un aporte también para su desarrollo y bienestar”, destacó Velásquez.



En la actividad, participaron además el director subrogante de Fundación Integra, Cristian Pérez Oyarzún, y la jefa subrogante del departamento Educativo, Anabel Gómez Veras.



