Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

DECLARAN ADMISIBLE QUERELLA INTERPUESTA POR LA CORMUPA CONTRA SUJETO QUE CHOCÓ EL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

CV 1
La Municipalidad de Punta Arenas, junto a la Corporación Municipal, informó que el Juzgado de Garantía declaró admisible la querella penal y la demanda civil en contra del responsable del choque que dañó gravemente las instalaciones del Cecosf Fortaleciendo Vidas, hecho que dejó pérdidas por 25 millones de pesos y afectó directamente a los vecinos del sector sur.

El alcalde Claudio Radonich explicó que el accidente fue provocado por una persona "que sabemos estaba bajo la influencia del alcohol", lo que ocasionó daños en el cierre perimetral y en el generador eléctrico del recinto, equipo fundamental para garantizar la continuidad de la atención en caso de cortes de energía.

"Este perjuicio de 25 millones de pesos no es para la municipalidad ni para la corporación, sino para los vecinos de nuestra ciudad. Ese dinero podría haberse invertido en atención dental, medicamentos o exámenes, y hoy debemos destinarlo a reponer lo destruido. Por eso hemos presentado una querella y también una demanda civil, porque quien daña tiene que hacerse cargo; esta plata se la quitó a los vecinos", afirmó Radonich.

El jefe comunal advirtió que el hecho incluso podría haber sido más grave debido al alto flujo de personas en el lugar: "Si hubiera sido una hora más tarde, perfectamente esto podría haber terminado en una tragedia. Cerca de 70 personas llegan cada mañana a este lugar. Por eso esperamos que esta persona pague de verdad y que los tribunales actúen con la celeridad necesaria".

A pesar de los daños, Radonich destacó que el Cecosf recuperó su funcionamiento normal en 24 horas, aunque sin generador de respaldo: "Si hoy se corta la luz, tendremos que suspender las atenciones. Por eso es urgente adquirir un nuevo equipo".

El director subrogante del Área de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, recalcó que el Cecosf Fortaleciendo Vidas mantiene todas sus atenciones habituales, pero sin capacidad de operar durante un corte de energía. "Todos los centros de salud cuentan con generador para asegurar la continuidad de la atención. Hoy, lamentablemente, el nuestro está inutilizado", explicó.

Asimismo, recordó que el recinto ofrece atenciones médicas, de enfermería, matrona, toma de muestras, exámenes, curaciones, visitas domiciliarias, además de servicios de odontología y psicología. "Suspender estas prestaciones por un imprevisto tiene un impacto significativo en la comunidad", agregó Fuentes.

La abogada de la Cormupa, Consuelo Miranda, detalló que la querella penal fue presentada al día siguiente del accidente y ya fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. "Lo que sigue ahora es la investigación del Ministerio Público, cuyo objetivo es esclarecer los hechos, determinar las circunstancias del accidente y asegurar la reparación del daño", indicó.

Miranda confirmó que, de acreditarse la conducción en estado de ebriedad, podría aplicarse un agravante y que el responsable se expone tanto a penas privativas de libertad como al pago total de los daños.


PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

TORNEO DE MAESTROS CERRÓ LA TEMPORADA 2025 DEL TENIS MUNICIPAL

