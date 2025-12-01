Punta Arenas,
1 de diciembre de 2025

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

exclubhipico

Cumpliendo cada una de las etapas del proceso y luego de la Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República de los traspasos de recursos tanto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, este lunes se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación del inmueble ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia informó “La publicación de la notificación de expropiación por parte del Serviu Regional es parte del procedimiento legal para la adquisición del terreno del Club Hípico. Esta ha sido una preocupación permanente del Presidente Gabriel Boric, porque entendemos que este espacio debe quedar para la ciudad: para encontrarnos, convivir y darle cohesión a Punta Arenas. Hablamos de un terreno que lleva décadas abandonado, esperando un cambio de uso de suelo, y esta es la forma que encontramos para hacerlo posible y avanzar. Agradecemos el respaldo del Minvu y del Gobierno Regional para concretar una iniciativa que no busca dividir, sino sumar. Esta es una inversión para la ciudad y para el disfrute de la naturaleza por parte de las presentes y futuras generaciones”.

 

El Parque Urbano Club Hípico se habilitará como un segundo “pulmón verde” para Punta Arenas y la región, de similar envergadura al Parque María Behety, pero con usos de suelo más variados y equipamientos que permitan habitarlo de diferentes formas, en sintonía con los principios del Plan de Ciudades Justas.

Respecto a este avance, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, señaló “Con la publicación en el Diario Oficial damos un paso muy importante para concretar un compromiso del Presidente Gabriel Boric en la región. Recuperaremos 20 hectáreas en pleno centro de la ciudad para convertirlas en un gran parque, un espacio que nuestra comunidad necesita con urgencia. Los niños y niñas, los jóvenes y los adultos mayores nos lo han dicho: faltan lugares de encuentro abiertos, públicos y seguros. En una región donde la falta de áreas verdes impacta directamente en la salud mental, este proyecto es una muy buena noticia. Y es solo el comienzo: vendrán nuevos desarrollos dentro del parque, siempre con la participación de la comunidad”.

Los recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya fueron traspasados al Serviu Regional y lo propio ocurrirá en los próximos días con el complemento aprobado por el Gobierno, con lo cual se consignará el monto total en el Tribunal competente.

El Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo indicó que “Consignado el monto las partes pueden reclamar y hacer valer las excepciones que establece el Decreto Ley 2.186 de Procedimiento de Expropiaciones”.

Plan Maestro del Parque Club Hípico

A la fecha se cuenta con un Plan Maestro que orientará los diversos procesos de participación ciudadana para definir la construcción de sus distintos equipamientos, con un horizonte de 10 años de ejecución.

La propuesta buscará la integración urbana del paño de 20,31 hectáreas mediante diferentes equipamientos de escala comunal, y un parque central. Se plantea, además, conservar el edificio principal existente reconociendo y revalorizando la hípica regional.

En una primera etapa, se llevará a cabo la construcción del Parque Urbano habitable y obras de conectividad. En fases siguientes, se construirán equipamientos comunitarios y deportivos y un máximo de 150 viviendas tuteladas para ser destinadas en comodato, a personas mayores.


HITO URBANO DE PUNTA ARENAS: MINVU LICITA DISEÑO DE CALLES DEL SECTOR CERRO DE LA CRUZ

Noticias
Relacionadas
SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

FINNING CATERPILLAR DESTACA SU ROL EN LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA H2V