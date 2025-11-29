Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

AJEDREZ REGIONAL RECIBE A UNA LEYENDA: GRAN MAESTRO SHIROV VISITARÁ PUNTA ARENAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

Buenos días región.

IMmperez

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Aldo Mattioni, Presidente de la Asociación de Ajedrez Punta Arenas, junto al Maestro Internacional Matías Pérez, actual Campeón Chileno de Ajedrez 2025, entregaron detalles de la visita del Gran Maestro Alexei Shirov a Punta Arenas, una actividad abierta a toda la comunidad y que busca posicionar al deporte ciencia en un nuevo nivel dentro de la región.

Ambos representantes destacaron que la llegada de Shirov constituye una oportunidad única para jugadores, aficionados y familias interesadas en el ajedrez, considerando que se trata de una de las figuras más influyentes y reconocidas del ámbito internacional. La actividad se llevará a cabo entre el 28 y 30 de noviembre en las dependencias del Gimnasio del Club Español, donde se realizarán encuentros, simultáneas, talleres y espacios de convivencia deportiva.

Desde la organización recalcaron que el Club Español invita a toda la comunidad a ser partícipe de la visita del GM Alexei Shirov, enfatizando que estos eventos contribuyen al desarrollo del ajedrez local y permiten a los jugadores magallánicos compartir con un referente mundial.




concejalcontreras

CONCEJAL MIGUEL CONTRERAS BRAVO DETALLA SU SALIDA DEL CONCEJO MUNICIPAL POR TEMAS FAMILIARES

MINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

biministroferiah2v
bbnnpudeto

SEREMI DE BIENES NACIONALES, SERGIO REYES: “SOMOS EL BANCO DE SUELOS DE CHILE Y VAMOS A ENTREGAR ESTOS TERRENOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA”

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

IMmperez

AJEDREZ REGIONAL RECIBE A UNA LEYENDA: GRAN MAESTRO SHIROV VISITARÁ PUNTA ARENAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

gascognlcarbononeutral

GASCO: DESTACAN PROPIEDADES DEL E-GL, PRIMER GAS LICUADO CARBONO NEUTRAL DEL MUNDO

dppnatalespensiones

DELEGACIÓN DE ÚLTIMA ESPERANZA ACERCA LOS BENEFICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES A COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO NATALES