AJEDREZ REGIONAL RECIBE A UNA LEYENDA: GRAN MAESTRO SHIROV VISITARÁ PUNTA ARENAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Aldo Mattioni, Presidente de la Asociación de Ajedrez Punta Arenas, junto al Maestro Internacional Matías Pérez, actual Campeón Chileno de Ajedrez 2025, entregaron detalles de la visita del Gran Maestro Alexei Shirov a Punta Arenas, una actividad abierta a toda la comunidad y que busca posicionar al deporte ciencia en un nuevo nivel dentro de la región.

Ambos representantes destacaron que la llegada de Shirov constituye una oportunidad única para jugadores, aficionados y familias interesadas en el ajedrez, considerando que se trata de una de las figuras más influyentes y reconocidas del ámbito internacional. La actividad se llevará a cabo entre el 28 y 30 de noviembre en las dependencias del Gimnasio del Club Español, donde se realizarán encuentros, simultáneas, talleres y espacios de convivencia deportiva.

Desde la organización recalcaron que el Club Español invita a toda la comunidad a ser partícipe de la visita del GM Alexei Shirov, enfatizando que estos eventos contribuyen al desarrollo del ajedrez local y permiten a los jugadores magallánicos compartir con un referente mundial.





