CARNAVAL “RUTA DE LOS MARES”: MÚSICA, CIRCO Y COLOR EN LOS BARRIOS EL PINGÜINO Y LOTEO DEL MAR

Este sábado 28 de febrero, las calles del sector sur de Punta Arenas se convertirán en un escenario al aire libre. Bajo el nombre “Carnaval Barrial: Ruta de los Mares”, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR), invita a toda la comunidad a una fiesta ciudadana que busca reactivar el tejido social mediante las expresiones artísticas.

La actividad, que se desarrollará entre las 16.00 y las 19.00 horas, es fruto de un trabajo intersectorial con el programa "Quiero Mi Barrio" y tiene como objetivo democratizar el acceso a la cultura en los barrios El Pingüino y Loteo del Mar.

El carnaval considera un recorrido itinerante que comenzará puntualmente en la intersección de Avenida Pedro Bórquez con calle Augusto Lutz (Punto 1). Allí, la compañía "Circo de la Memoria" y la batucada "Timbalada Do Sur" darán el vamos al evento, animando a las y los vecinos a sumarse al trayecto.

A medida que la columna avance por Pedro Bórquez y luego por Avenida Océano Pacífico, se irán agregando nuevas intervenciones en distintas esquinas estratégicas, incluyendo presentaciones del elenco Teatro Ciudadano, zancos a cargo de la agrupación "Amigos de Juan Wesley" y la energía de la batucada "Blocco", organización que representó a la región el 2025 en el festival Mil Tambores de Valparaíso.

Sobre esta iniciativa, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, destacó el rol integrador de la propuesta. “Como gobierno estamos convencidos del valor inmensurable que tienen las experiencias artísticas en la vida comunitaria. Este carnaval no es sólo un evento para mirar, es una instancia participativa que une a toda la familia, desde los niños hasta las personas mayores. Queremos que el arte se tome las calles, que los vecinos se reencuentren y que juntos celebremos nuestra identidad en el espacio público”.

CIERRE MUSICAL

La "Ruta de los mares" finalizará en la Plaza Saludable de Loteo del Mar (Avenida Océano Pacífico entre Mar de Galilea y Mar de las Antillas). A este quinto punto convergerán todos los elencos, sumándose el conjunto folclórico "Esencias de Mi Tierra", el elenco de danza de Alejandra Villarroel y un espacio de micrófono abierto para artistas locales.

Además, se dispondrá de un lienzo comunitario gestionado por el programa de migrantes, donde las y los asistentes podrán plasmar libremente sus opiniones y dibujos. El cierre de la jornada estará a cargo de la banda regional ALAFIA.

La actividad es abierta y de acceso gratuito no solo para los residentes del sector, sino también para las comunidades aledañas como Carlos Ibáñez, 18 de Septiembre y Juan Pablo Segundo, así como para todos los habitantes de la ciudad que deseen disfrutar de una tarde de cultura y entretención familiar.









