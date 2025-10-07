Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de octubre de 2025

COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

​La Ruta Médica entregará prestaciones hasta el 9 de enero del próximo año, tres veces a la semana, y en un horario de 17:00 a 22:30 horas. Este dispositivo complementa a las otras dos rutas que se mantienen activas: la Ruta Social y Ruta Protege.

Equipo Ruta Médica

Con el objetivo de brindar atención médica y de salud a las personas en situación de calle, se implementó la Ruta Médica, dispositivo enmarcado en el programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que por octavo año consecutivo está siendo implementado por el Servicio de Salud Magallanes, mediante una transferencia de $22.500.000.


La Ruta Médica permite que las personas en situación de calle accedan a atención en los puntos de calle, o en los dispositivos que otorgan servicio de alojamiento temporal, como albergues y hospederías, a través de rondas médicas.


El equipo de este dispositivo se conforma por una médica, enfermera, técnico en enfermería de nivel superior (TENS), coordinadora social y un conductor, quienes en sus recorridos realizarán control de signos vitales y síntomas, curaciones básicas de heridas, control de uso de medicamentos y derivaciones a Centros de Salud o Urgencias, según las complejidades.


El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "estamos inaugurando la Ruta Médica, dispositivo que entregará prestaciones hasta el 9 de enero, tres veces a la semana, y en un horario de 17:00 a 22:30 horas. Esta ruta complementa a las otras dos que mantenemos operativas: la Ruta Social y la Ruta Protege, que entregan kits de alimentación, elementos de higiene personal, abrigo, y un trabajo de difusión enfocado a la utilización de los albergues, porque como sabemos, pernoctar en estos espacios es una decisión voluntaria".


A su vez, la Directora del Servicio de Salud de Magallanes, Verónica Yáñez, explicó que "a través de la Ruta Médica consideramos distintas prestaciones básicas, como control de signos y de síntomas, curaciones básicas y derivaciones a los centros de salud asistencial. Todas las prestaciones que entregamos durante el año pasado alcanzaron un número superior a las 1.200, y dentro de estas, las patologías más prevalentes fueron las enfermedades gastrointestinales infectocontagiosas y las enfermedades respiratorias".


Finalmente, uno de los usuarios que recibió atención fue Luis Meneses, residente del albergue Protege II, quien comentó que "esta atención médica es un beneficio muy bueno, porque solucionaron mis requerimientos, y el de mis compañeros, y esperamos que se mantenga y prevalezca en el tiempo".


Las autoridades reiteraron a utilizar el Fono Calle: 800 104 777, opción 0, una línea gratuita del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en Chile, que derivará la alerta a los equipos regionales para brindar ayuda a las personas que se encuentran pernoctando en la calle.


slepinfraestructura

SLEP MAGALLANES INTERVENDRÁ DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN CON PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

goreviviendas
nuestrospodcast
Equipo Ruta Médica

COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
goreviviendas

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
contraloria

FISCALIZACIÓN DE CONCEJALES DERIVA EN AUDITORÍA ESPECIAL ORDENADA POR CONTRALORÍA EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
P2

MINISTERIO DE ECONOMÍA PRESENTA EL PRESUPUESTO 2026 DE LA CARTERA ANTE EL CONGRESO

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909