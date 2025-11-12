Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de noviembre de 2025

POSITIVA EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE INTERRUPCIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL SECTOR SALUD MAGALLANES PARA REFORZAR RESPUESTA Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

​El simulacro, desarrollado entre las 09:00 y las 12:30 horas, puso a prueba la continuidad de las telecomunicaciones del sector salud frente a un escenario extremo: una falla crítica y total de las telecomunicaciones.

simulacrotelecosalud

​En una jornada marcada por la coordinación y la preparación, el sector salud de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó este 11 de noviembre el “Simulacro Regional de Interrupción de Telecomunicaciones - Resiliencia Austral 2025”, un ejercicio que congregó a equipos de toda la red asistencial regional, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia real.

 
El simulacro, desarrollado entre las 09:00 y las 12:30 horas, puso a prueba la continuidad de las telecomunicaciones del sector salud frente a un escenario extremo: una falla crítica y total de las telecomunicaciones convencionales producto de un evento meteorológico severo, que ocasiona el corte de la fibra óptica y el aislamiento digital completo de la región.

 
Ante esta contingencia, las instituciones participantes, Seremi de Salud, Servicio de Salud Magallanes, SAMU, hospitales públicos y privados, mutualidades, Centros de Salud Familiar, Postas Rurales, Dirección Regional de SENAPRED, entre otros, activaron exclusivamente sistemas de respaldo: radios VHF y HF, telefonía satelital e internet satelital, asegurando la continuidad de las comunicaciones y la coordinación de la red asistencial sin depender de los canales convencionales.

 
El Seremi de Salud (S) Eduardo Castillo, explicó: “Hemos realizado un simulacro que planteaba el desafío de un corte de comunicaciones dentro de la región de Magallanes. Es un trabajo en conjunto de la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud Magallanes en coordinación con SENAPRED y toda la red de salud pública y privada. El balance fue muy positivo de parte de todas las personas que participaron, pudimos hacer una evaluación rápida, inmediatamente terminado el simulacro, y vamos a esperar ahora el informe definitivo de aquellos que son los observadores de esta situación, como también de los participantes, y poder presentar también las conclusiones que sean necesarias”.

 
Durante el ejercicio, se recrearon situaciones de alta complejidad, como el manejo de múltiples accidentes, fallas técnicas en equipos críticos de respaldo y solicitudes de evacuaciones médicas en condiciones meteorológicas adversas, las que tuvieron que poder gestionarse utilizando los sistemas de comunicación de respaldo. Cada evento fue diseñado para evaluar la operatividad del equipo humano y tecnológico, la correcta transmisión de información técnica y médica siguiendo los protocolos comunicacionales, además de verificar la consolidación de reportes y la toma oportuna de decisiones.

 
La importancia de este tipo de simulacros radica en su contribución al fortalecimiento institucional, permitiendo identificar brechas, afinar la coordinación intersectorial y estar preparados frente a escenarios de aislamiento o emergencia real.


resonadormagnetico

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REALIZA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SU RESONADOR MAGNÉTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA VIVIENDAS DEL CONDOMINIO FRANCISCO BETTANCOURT A PERSONAS RECONOCIDAS EN EL INFORME VALECH

Leer Más

​El proyecto se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional y representa un acto de memoria y reparación para la región de Magallane

​El proyecto se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional y representa un acto de memoria y reparación para la región de Magallane

Francisco Bettancourt 7
nuestrospodcast
simulacrotelecosalud

POSITIVA EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE INTERRUPCIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL SECTOR SALUD MAGALLANES PARA REFORZAR RESPUESTA Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
trataporvenir

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS EJECUTA INÉDITO OPERATIVO NOCTURNO EN PORVENIR

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
INTERVENCIÓN ACCIONA JARDIN KEOLA K

"EL REFUGIO IMAGINADO”: JARDÍN KEOLA KIPA CELEBRA EXITOSO CIERRE DE ACCIONA 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
hcmprocedimientos

HOSPITAL CLÍNICO REGISTRA SU MAYOR INCREMENTO EN ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

MI 1