26 de diciembre de 2025

SARAMPIÓN: UNA ENFERMEDAD ERRADICADA EN CHILE QUE SIGUE SIENDO RIESGOSA POR BROTES EN PAÍSES VECINOS

La directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Serena, Alexandra Willeke, llama a reforzar la vacunación como la única forma de prevención ante el riesgo de sarampión importado. ​

sarampion dic

En medio de un escenario sanitario que vuelve a encender las alertas, el sarampión reaparece como una amenaza real para la salud pública. A los numerosos brotes activos en distintos países, se suma el aumento de los viajes internacionales, lo que ha puesto nuevamente en foco a esta enfermedad altamente contagiosa, que si bien es prevenible, podría provocar graves complicaciones, como encefalitis, e incluso la muerte. 

 

Aunque en Chile el sarampión fue erradicado hace décadas, el peligro de que el contagio pueda ingresar obliga a reforzar la prevención y el llamado a mantener al día el esquema de vacunación.

 

Con respecto a esto, la directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Serena, Alexandra Willeke, explicó que “el sarampión es una enfermedad altamente infectocontagiosa y hoy existe un brote a nivel mundial y lamentablemente Chile está siendo afectado con importaciones de sarampión, ya que esta enfermedad está erradicada desde 1993 en nuestro país”. 

 

Al ser consultada respecto a la forma en que se contagia esta enfermedad la especialista en inmunización detalló que “puede ser a través de las gotitas, la tos y la saliva, es decir, a través de las vías respiratorias”. 

 

“Los síntomas inician con secreciones nasales, al igual que en un cuadro respiratorio, con fiebre y manchas blancas dentro de la boca y luego aparecen las manchas rojas de manera generalizada en el cuerpo, y si la persona no está vacunada, podría desarrollar encefalitis, lo que a su vez podría causarle la muerte”, agregó. 

 

La enfermera también hizo hincapié en que “el sarampión afecta a niñas, niños, adolescentes y adultos, pero la población infantil está protegida por vacunas”. 

 

Vacunas

En cuanto a los métodos de prevención, la especialista recalcó que “esta es una enfermedad prevenible a través de las vacunas y en Chile tenemos un sistema de vacunación privilegiado, con un marco legal que los respalda, por lo que las vacunas son obligatorias y gratuitas, ya que están incorporadas dentro del programa nacional de inmunizaciones”.

 

“Tenemos la vacuna contra el sarampión rubéola y parotiditis, mejor conocida como paperas, la que se administra a los 12 y a los 36 meses”, puntualizó.

 

En línea con esto, la enferma advirtió que “para que exista una protección generalizada para la población, tiene que haber una cobertura mayor del 95% de la población”.

 

Willeke fue enfática en señalar que “la única forma de prevenir que una persona se enferme de sarampión es con la vacuna y afortunadamente Chile se caracteriza por tener una alta cobertura en el programa de vacunación”.

 

“El Registro Nacional de Inmunizaciones lleva la cuenta de la población que se vacunó desde 1971 al 1981, que es la población adulta que hoy requiere una nueva dosis de vacunación, lo que hoy requiere especial atención, sobre todo si están pensando en viajar, en cuyo caso, es ideal que se vacunen 15 días antes del viaje”, remarcó. 

 

Ahondando en esto, la enfermera dio a conocer que se puede acceder a estas vacunas en los Centros de Salud Familiar (CESFAM).

 

¿Qué hacer ante un contagio?

Respecto al protocolo de acción ante un contagio, la experta indicó que “si hay sintomatología se debe acudir a un establecimiento de salud, para que pueda ser evaluado por un médico, quien hará la notificación obligatoria del caso. Además de esto, el paciente deberá ser aislado y se debe limpiar y desinfectar a su alrededor”.


​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

