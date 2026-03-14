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14 de marzo de 2026

PROYECTO “CURIOSCÓPICOS” DESTACA COMO EMBAJADOR ANTÁRTICO CON INICIATIVAS EDUCATIVAS DESDE PUNTA ARENAS

Ojo con la Cultura

Ojo con la Cultura

El proyecto artístico y educativo “Curioscópicos”, desarrollado por Bárbara Vargas y César Almonacid, ha sido reconocido como Embajador Antártico, una distinción que busca promover la educación, la cultura y la divulgación sobre el continente blanco desde la Región de Magallanes.

Durante su participación en el programa “Ojo con la Cultura” de Polar Comunicaciones, los creadores explicaron que este reconocimiento fue otorgado por la Fundación Huellas Patagónicas, destacando el trabajo que han realizado durante los últimos años acercando contenidos científicos y culturales a niñas, niños y familias a través del arte y el teatro.

A partir de esta distinción, el proyecto se encuentra desarrollando cápsulas educativas vinculadas al llamado “recorrido antártico” en Punta Arenas, donde uno de sus personajes —un krill antártico llamado Joacril— guía a las audiencias por distintos puntos de la ciudad relacionados con la historia y la conexión de Magallanes con la Antártica.

La iniciativa busca acercar el conocimiento antártico a la comunidad de manera didáctica, especialmente a las nuevas generaciones, destacando el rol de Punta Arenas como una de las principales puertas de entrada al continente blanco y como un territorio clave para la investigación científica y la exploración.

Los impulsores de “Curioscópicos” señalaron que el reconocimiento como Embajadores Antárticos refuerza su compromiso con la educación y la divulgación en la región, proyectando nuevas iniciativas culturales y audiovisuales que permitan fortalecer el vínculo entre la comunidad magallánica y el conocimiento sobre la Antártica.


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