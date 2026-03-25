MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES CON UNA OFERTA DE 30 TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

Este jueves, la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas dará inicio a las inscripciones 2026 para una nueva versión de sus Talleres Artístico-Culturales de la comuna, según informó el alcalde durante esta jornada. Para este año, se ofrecerán 30 talleres guiados por 23 talleristas, con un total de 700 cupos disponibles.

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Las actividades abarcan diversas áreas, como artes visuales, audiovisual, música, danza, teatro, diseño, fotografía y artesanía, consolidando una oferta amplia y diversa para la comunidad. Entre las novedades de esta versión destacan talleres de xilografía, grabado ecológico, música celta, marroquinería, fieltro, banda y música popular, y scrapbooking.

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"Lo importante es buscar un buen mix para nuestros vecinos. Son 700 los cupos y estamos muy contentos de darle importancia a estos talleres, que se enmarcan dentro de la oferta cultural de la Municipalidad. Esto depende directamente del Centro Cultural y de Dideco como unidad ejecutora, así que estamos contentos y los invitamos a inscribirse", informó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

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La autoridad comunal destacó, además, el impacto de los talleres y de las actividades municipales para los vecinos: "Calculamos que este año, entre todos los cursos que estamos realizando, tanto para los adultos mayores, que ya están completos, como estos 700 cupos, más los que vienen para la mujer durante las próximas semanas, los de discapacidad y nuestros elencos, vamos a rondar cerca de 3.000 vecinos participando en estos grupos, trabajando, entreteniéndose y aprendiendo arte y cultura para todos los gustos y edades, totalmente gratis".

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Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, explicó que los talleres fueron seleccionados tras un proceso de postulación realizado durante los meses de enero y febrero, en el que se recibieron más de 180 propuestas. "Están todos invitados a inscribirse. Hay varias novedades y los invitamos a visitar la página web, donde estará la disponibilidad de cada uno de estos talleres", indicó.

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Las inscripciones estarán disponibles a través de un formulario electrónico en la página web municipal ( www.puntaarenas.cl ), desde el 26 de marzo a las 08:00 horas hasta el 3 de abril.





Los talleres comenzarán el 6 de abril y se extenderán hasta el 15 de diciembre, con una duración de dos horas semanales. Además, se contemplan dos muestras semestrales, donde los participantes podrán exhibir sus trabajos en el Centro Cultural.

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Para consultas, las personas interesadas pueden escribir al correo [email protected]

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